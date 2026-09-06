Hinchas de Pacífico y Comercial se pelearon en la esquina del estadio Adolfo Pirola

El partido entre Pacífico y Puerto Comercial registró un episodio de violencia fuera de la cancha. Simpatizantes de ambos equipos protagonizaron una pelea en una de las esquinas del estadio Adolfo Pirola, ubicado en Terrada 2228, en el barrio Pacífico.

El enfrentamiento quedó registrado en un video que comenzó a circular luego del partido y en el que se observan corridas y cruces entre hinchas.

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Por el momento no se conocen mayores detalles sobre cómo se inició la pelea ni se informó oficialmente si hubo personas heridas, demoradas o detenidas.

El encuentro correspondió a la sexta fecha del Torneo Clausura de la Primera B de la Liga del Sur y terminó 1 a 1. Agustín De Poli puso en ventaja a Pacífico a los 10 minutos, mientras que Alejo Gil, de penal, igualó para Puerto Comercial a los 11 minutos del segundo tiempo.

Además, el partido terminó con un expulsado por cada lado, Gonzalo Rosa en Pacífico y Santiago Giorgis en Puerto Comercial.