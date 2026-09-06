Cortes de calles y cambios de recorrido de colectivos para este lunes en Bahía

Distintos trabajos que generarán cortes de tránsito y cambios temporales en el recorrido de varias líneas de colectivos tendrán lugar este lunes en distintas calles de Bahía.

La principal interrupción será entre las 8:30 y las 14 en calle Estomba, entre Colombia y Maldonado, donde se realizarán tareas de fresado y reencarpetado.

Por este motivo, la línea 513, en sentido Vieytes-Provincias Unidas, circulará por Vieytes, 17 de Mayo, Castelli, avenida La Plata, Güemes, Manuel Molina y Vieytes, para luego retomar su recorrido habitual.

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En el mismo horario estará interrumpida la circulación en la intersección de Liniers y Corrientes, también por trabajos de reencarpetado. Allí se modificarán los recorridos de las líneas 507 y 516.

La línea 507, desde Villa Harding Green hacia Perú, circulará por Alberdi, Edison, Liniers, Parchappe y Corrientes, retomando luego su recorrido habitual.

En tanto, la línea 516, desde Huaura y Alberdi hacia Cooperación, lo hará por Liniers, Castelar, avenida del Trabajo y Pellegrini, para continuar posteriormente por su trayecto habitual.

Además, entre las 18 y las 20, habrá un corte en la esquina de San Martín y Belgrano, debido a trabajos de fresado y reencarpetado.

Durante ese período, la línea 507, en sentido Harding Green-Perú, circulará por Lamadrid, Alvarado, Sarmiento y Zelarrayán, antes de retomar su recorrido.

Por otra parte, continúa hasta el 14 de este mes el corte parcial en Montevideo, entre Ángel Brunel y Chile, donde se ejecutan trabajos de acondicionamiento y recambio de redes de agua potable.

Se recomienda a los automovilistas y usuarios del transporte público prestar atención a la señalización y contemplar posibles demoras durante los horarios de intervención.