Un lunes frío y ventoso: cómo será el comienzo de la semana en Bahía Blanca

Una jornada con temperaturas bajas y viento en aumento es la que vivirá la ciudad de Bahía Blanca en este inicio de semana.

Según se indicó desde el servicio Satelmet, la temperatura máxima alcanzará los 15 grados centígrados.

En la mañana el tiempo será frío y soleado con viento en aumento; el viento será moderado con ráfagas de intensidad regular del sector norte y la visibilidad será buena.

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La temperatura mínima será de 3 grados centígrados.

En la tarde, el tiempo será fresco y algo ventoso. El viento tendrá intensidad moderada en aumento a regular del sector norte, el índice de radiación ultravioleta será normal y la visibilidad, buena.

Por esas horas, se dará la máxima del lunes, con 15 grados centígrados.

La noche, en tanto, será fría y ventosa. Se estima para medianoche una temperatura de 9 grados centígrados.