Duelo de pesos pesados

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Hace 102 años, en el llamado Parque Bahía Blanca, se disputó un combate de box entre Alfredo Beltraccini, campeón de los pesos pesados local, y el norteamericano Calvin Respress.

Pocas veces un encuentro de box había generado tanta expectativa. De allí que estuviese colmado el parque Bahía Blanca, ubicado en el terreno que hoy ocupa el palacio de tribunales.

Luego de dos combates preliminares, ya entrada la noche y acondicionado el ring, hizo su entrada el campeón bahiense, quien fue objeto de una clamorosa ovación por parte del público. Momentos más tarde hizo su aparición “el negro Respress”, ocupando los contrincantes sus respectivos corners. Al llamado del announcer los boxeadores ocuparon el centro del ring, donde se los presentó ante un vocerío de la multitud que arreciaba.

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Tocado el gong, los rivales abandonan con presteza su rincón y después de unos momentos de estudio inician una serie de fintas hasta que Beltraccini inicia un recio ataque y lleva a Respress contra las cuerdas. En la segunda vuelta el visitante castiga al campeón local y le aplica un fuerte cabezazo sobre la ceja derecha, causándole una herida que sangra en abundancia y sobre la cual Respress intenta castigar.

Pero a partir del cuarto round el norteamericano empieza a evidenciar cansancio y Beltraccini comienza a golpear y sacar ventajas. “Respress muestra su manera científica de boxear y su experiencia pero cae frente a un hombre joven, fuerte y lleno de entusiasmo!”. El octavo asalto fue el definitivo. Respress estaba algo groggy y un fuerte cross de derecha lo tiró a la lona, con el agravante de que al caer se le produjo la luxación de su brazo izquierdo.

Fue triunfo de Beltraccini, que demostró aquella noche “tener un gran corazón y un fuerte punch”.