Paso Urbano: la obra de recuperación estará lista para mediados de 2027

La obra en Paso Urbano, en los primeros 11 km de la RN 33, se abandonó en septiembre de 2023. / Fotos: Rodrigo García y Emmanuel Briane-La Nueva.

Guillermo D. Rueda grueda@lanueva.com Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.

Con un presupuesto de 2.394 millones de pesos, el venidero lunes 21 se abrirán los sobres de la licitación para la obra de recuperación del denominado Paso Urbano, ubicado desde el kilómetro 0 de la ruta nacional 33 (en El Cholo) hasta casi la rotonda de Bosque Alto (la sección insume un total de 11,082 kilómetros).

Los fondos serán aportados por la municipalidad local y por el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB).

“Nuestras expectativas son sumamente positivas. Estábamos frente a un problema regional que parecía enquistado, ya que no había respuesta del Estado nacional. La decisión política del intendente (por Federico Susbielles) demostró una enorme capacidad de gestión e iniciativa para destrabar la situación mediante la articulación de esfuerzos”, dijo el Lic. Gustavo G. Trankels, secretario de Obras Públicas del municipio.

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“No debemos olvidar que en este sector confluyen las rutas nacionales 33, 35 y 3, y con la 22 cerrando a pocos kilómetros. Devolverle transitabilidad segura a este tramo es un logro que impactará tanto en el vecino bahiense como en todos los habitantes de la región que transitan diariamente por esta vía clave”, agregó.

Desde hace al menos tres años, impresiona el grado de deterioro del sector (y no solo por el estado de la calzada), sino por el abandono de sitios aledaños.

El funcionario —ex titular del Distrito XIV de la Dirección Nacional de Vialidad, con sede en nuestra ciudad— recordó que todo surgió a partir de una iniciativa del propio Susbielles, quien había solicitado a Vialidad Nacional la finalización de la obra de El Cholo (otra denominación de referencia).

Lic. Gustavo G. Trankels, secretario de Obras Públicas comunal.

“Ante este escenario, se solicitó formalmente que se otorgara la autorización para ingresar a reparar el tramo por nuestra cuenta, ya que se encuentra bajo jurisdicción nacional. Una vez alcanzado el acuerdo y tras el respaldo del Consorcio de Gestión del Puerto para garantizar los recursos económicos necesarios, el siguiente paso clave fue el llamado a licitación de la obra (NdR: este viernes 4)”, sostuvo Trankels, en diálogo con La Nueva.

Para un inicio previsto para dentro de unos 60 días, se aguarda un período de trabajo de alrededor de 6 meses. Esto es, se presume concluir a mediados de 2027.

—¿Cuáles son los plazos de licitación e inicio de los trabajos previstos?

—La apertura de las ofertas de las empresas será el 21 de septiembre. A partir de allí, estimamos que durante el transcurso de octubre la comisión evaluadora podrá seleccionar la propuesta más conveniente y proceder a la adjudicación. Si el proceso administrativo fluye con normalidad y no surgen impugnaciones, proyectamos comenzar los trabajos a la mayor brevedad posible, estimando un inicio concreto para noviembre.

“La obra demandará un tiempo de realización de unos seis meses, por lo que calculamos que para julio, o incluso antes, dependiendo del factor climático, el tramo estará terminado y en plenas condiciones. Cabe destacar que se trata de una intervención municipal focalizada: es decir, entramos para resolver la transitabilidad del sector y luego nos retiramos, manteniendo Vialidad Nacional la jurisdicción sobre el tramo”.

—Respecto de los tareas puntuales, ¿cuál es la extensión del tramo y qué se hará?

—La longitud de la intervención cubre aproximadamente 7,5 kilómetros. El sector abarca desde la sección cero, que corresponde a la intersección de las rutas 33 y 3 en el cruce de El Cholo, hasta el kilómetro 8,36, en un sector previo al inicio de las losas de hormigón anteriores a la rotonda de Bosque Alto, la cual queda excluida de la obra.

Visión en altura hacia la ruta nacional 3 (norte).

“Las tareas se adaptarán a las necesidades de cada sector. Habrá reparaciones de bacheo superficial y profundo, así como el fresado de las carpetas que estén deterioradas”.

—¿Qué trabajo se efectuará en los sectores más dañados?

—En las zonas donde la calzada está en peor estado, como los desvíos a la altura de la ruta nacional 35 o la calle Don Bosco, frente a la planta de la VTV (Verificación Técnica Vehicular), que hoy es de tierra, se ejecutará una intervención mayor con la construcción de una base granular de suelo seleccionado de 20 centímetros, una base negra asfáltica de 5 cm (asfalto CA30) y una carpeta de rodamiento final de otros 5 cm. Toda la obra se ejecutará con asfalto, no habiendo ninguna estructura proyectada en hormigón.

—¿Se alterarán las dimensiones, las rotondas o el diseño en la traza original?

—No, el diseño y el ancho de la calzada se respetarán. No se modificará el ancho de la ruta, que promedia los 7 metros, variando entre los 6,70 y los 7,30 metros según el punto, ni se alterarán los cruces o las rotondas.

“Esto se debe a que la obra tiene el único objetivo de devolver la transitabilidad de la zona de manera transitoria. Debemos tener en cuenta que, en el momento en que la Nación decida culminar la obra de la autopista definitiva, estas estructuras actuales serán demolidas. Al tratarse de fondos municipales, sería irresponsable realizar una inversión descabellada en una traza que eventualmente desaparecerá”.

—¿Quién se encargará de fiscalizar la ejecución?

—Para velar por todos los detalles técnicos constituiremos una comisión mixta que reunirá a representantes de Inspección Municipal y de Vialidad Nacional. Esto nos otorgará un mecanismo de doble control que protege los intereses de la comuna, como licitador, y que respeta a VN como dueña de la traza vial.

—¿Qué garantías se le exigirán a la empresa que hará la obra?

—El pliego establece un período de garantía y conservación de 12 meses contados a partir de la recepción oficial. Si dentro de ese año posterior al fin de los trabajos se detecta un ahuellamiento excesivo, un desgaste atípico o alguna rotura que exceda la vida útil de los materiales, la empresa contratista tendrá la obligación de repararlo.

—Con un flujo de tránsito tan relevante ¿cómo se gestionará la circulación?

—El tramo registra un movimiento sumamente intenso. El promedio es de 7.200 vehículos diarios, con picos que ascienden hasta los 20.000. Realizar un corte total resultaría inviable, ya que provocaría colas kilométricas en cuestión de minutos. Por este motivo, se trabajará utilizando desvíos de tránsito señalizados.

La histórica "rotonda" de El Cholo, en el cruce de las RN 3 y 33.

“Teniendo en cuenta que hoy en día los automóviles transitan casi a paso de hombre por el mal estado de la ruta, el flujo vehicular con los desvíos funcionará de forma bastante similar a lo que ocurre en la actualidad mientras se avanza con los trabajos sobre la calzada principal. Por otro lado, es importante recalcar que no se intervendrá el paso a nivel ferroviario, ya que se trata de una jurisdicción nacional bajo concesión de Ferro Expreso Pampeano”.

De qué se trata(ba)

—El trayecto denominado Paso Urbano recorre, desde El Cholo hasta Bosque Alto, un total de 11,082 kilómetros.

—La gran mayoría de las cuestiones complejas de la obra está resuelta: se construyeron los 11 puentes, casi todas las losas están hormigonadas, las vigas montadas y los terraplenes armados.

—Se reubicaron cañerías de gas, cloacas y electricidad, las que no estaban contempladas en el anteproyecto original. No fueron pocas las complejidades adicionales de labores. Por ejemplo: se realizó el corrimiento del 90 % de los servicios que se encontraron a medida de que avanzaba la obra, desde poliductos, gasoductos y electroductos que no estaban previstos y que se relocalizaron.

Por paso Urbano hay picos de circulación de 20.000 vehículos diarios.

—El plan original incluía, además, intercambiador en triple altura en la rotonda de El Cholo, que es la intersección de las RN 33 y 3 norte-sur. También 27 kilómetros de calles colectoras, 9 pasarelas peatonales, una rotonda y la iluminación con 1.500 artefactos LED.

—A modo compensatorio por las intervenciones realizadas, a lo largo de todo el trayecto de obra se preveía la plantación de más de 1.000 árboles.