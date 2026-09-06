Otro presunto abusador que intenta evitar el juicio oral: el caso Orpianesi

La ampliación de una pericia psicológica-psiquiátrica podría ser clave para determinar si el exconcejal Guillermo Luis Orpianesi, acusado de abusar sexualmente de una menor en Bahía y Córdoba, está en condiciones de comprender los alcances de un juicio oral para analizar su conducta.

En junio la jueza Daniela Castaño, que integra el Tribunal en lo Criminal Nº 3 bahiense, había solicitado a la Asesoría Pericial que profundice el peritaje hecho en marzo, con un cuestionario detallado para comprobar si el imputado entiende la criminalidad de sus actos.

El resultado del nuevo informe, que todavía está pendiente, permitiría además establecer si el presunto abusador puede ejercer su derecho a defensa en el debate, que fue suspendido el año pasado y aún no se reprogramó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Para el nuevo peritaje Castaño detalló un extenso cuestionario que deberá responder si Orpianesi puede comprender la naturaleza y gravedad de la acusación, así como si puede ejercer su defensa material y designar defensa técnica.

Otras dudas a evacuar son si el aparente agresor sexual comprende las alternativas posibles de declararse inocente o culpable y sus consecuencias, y las penas que podría enfrentar, como también si necesita tratamiento o representa un riesgo por trastornos mentales.

El primer debate se iba a realizar en agosto de 2025, pero se postergó después de que el defensor particular Sebastián Cuevas planteara que su cliente, de 70 años, no está en condiciones de comprender un juicio oral por una aparente “disminución cognitiva”.

Por ese motivo el abogado de Orpianesi pidió la suspensión definitiva del debate, el cese de la prisión preventiva y el sobreseimiento del exsindicalista del rubro de la carne, que hoy cumple arresto domiciliario.

Los jueces Guillermo Petersen y Guillermo Rodríguez, de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal local, confirmaron en mayo la resolución de Castaño que había rechazado el sobreseimiento del acusado y ordenado ampliar la pericia.

El voto de Rodríguez, al que Petersen adhirió, diferenció dos cuestiones que la defensa consideraba equivalentes: la capacidad procesal para estar en juicio y la inimputabilidad.

La primera se refiere a si el exfutbolista de General Cerri es capaz de entender el proceso judicial y ejercer su defensa, y la segunda -prevista en el artículo 34 del Código Penal- apunta a si al momento de los hechos pudo comprender la criminalidad de su conducta y dirigir sus acciones.

Según el fallo de los camaristas, una “eventual incapacidad sobreviniente” (posterior a los presuntos abusos sexuales) no habilita el sobreseimiento.

La Cámara indicó que hay dos pericias contradictorias sobre la capacidad procesal de Orpianesi: una de agosto de 2025, hecha por peritos psiquiatras cordobeses, y otra de marzo de este año, de la Asesoría Pericial bahiense, que concluyó que el supuesto depravado no tiene capacidad para estar en juicio.

Como consecuencia de esta situación, la doctora Castaño ordenó asimismo que se contemple el resultado de una resonancia magnética de cerebro hecha a Orpianesi, estudio médico que había requerido el defensor particular Cuevas.

Hace una década a Orpianesi, que entre 1991 y 1993 fue concejal del justicialismo, se lo investigó también por el presunto desvío de fondos de la filial bahiense del sindicato de la carne y de su obra social.

Presunción afirmativa

Los camaristas decidieron que rija la presunción de capacidad procesal prevista en el artículo 31 del Código Civil y Comercial, mientras esa ampliación no esté resuelta.

Específicamente el inciso "A" del artículo 31 prevé que la capacidad de ejercicio de una persona se presume, incluso si está internada o bajo estudio médico.

Por eso la Cámara Penal avaló pedir un tercer peritaje, en vez de sobreseer al imputado. Hasta que ese informe no zanje la cuestión, el proceso sigue bajo el supuesto de que Orpianesi sí puede estar en juicio.

No alcanza con un diagnóstico médico aislado para torcer una presunción legal, sino que es necesario que un juez la desacredite con prueba concluyente.

El detenido está acusado de abuso sexual gravemente ultrajante a una niña de 12 años al momento de los hechos, que se habrían cometido entre 2016 y 2017 en Bahía y Villa Carlos Paz.

Sobre la imputación, Petersen y Rodríguez valoraron el testimonio de la víctima y remarcaron que Orpianesi estuvo prófugo casi 5 años hasta su detención, en mayo de 2023, en Córdoba.

Según los camaristas, estos elementos permiten descartar por ahora la inimputabilidad al momento de los hechos.

Rechazo de la fiscalía

Posición. El fiscal de delitos sexuales, Marcelo Romero Jardín, sostiene que en la causa “no existe, con el cúmulo de prueba reunida, un cuadro fáctico de certeza negativa de la ocurrencia del hecho imputado a Orpianesi, para conceder el sobreseimiento al encartado”.

Constancias. “Hace algunas semanas el tribunal (Criminal 3) nos dio vista (del expediente) y le pedimos que la defensa acompañe con carácter de urgente constancias médicas”, dijo Romero Jardín.

Coerción. A raíz de que están pendientes diligencias probatorias "indispensables", el fiscal opina que debe mantenerse la prisión domiciliaria de Orpianesi para no comprometer el futuro desarrollo de un juicio oral.

Discrepancia. "Según la defensa, el imputado supuestamente no está en condiciones de comprender el juicio, pero la fiscalía entiende que eso no está acreditado", manifestó el titular de la UFIJ Nº 14.