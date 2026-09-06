Fútbol, violencia y un condenado que por el momento no saldrá de la cárcel

Camuflados en la pasión por un equipo de fútbol se produjeron en la ciudad, por desgracia, distintos episodios que terminaron muy mal.

Por uno de esos incidentes Jonatan Ariel Picchi fue sentenciado en un juicio abreviado a cinco años y medio de cárcel.

La Justicia bahiense lo condenó por participar del ataque a tiros de un joven que llevaba colocada una camiseta de Olimpo.

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El sujeto está detenido desde el 18 de abril de 2023 y la pena que le impusieron vencerá el 17 de octubre de 2028.

Recientemente solicitó salidas transitorias del penal para “afianzar lazos familiares y sociales”, aunque finalmente el pedido no prosperó.

El magistrado subrogante del Juzgado de Ejecución Penal Nº 2, Claudio Brun, entendió que no están dadas las condiciones para que pueda acceder al beneficio.

La resolución fue apelada por el abogado defensor Matías Nicolás Bares Menna, aunque la Sala II de la Cámara Penal rechazó el planteo y confirmó la decisión.

Los magistrados Guillermo Petersen y Guillermo Emir Rodríguez señalaron que, dentro del ámbito carcelario, Picchi fue incorporado al régimen abierto el 11 de septiembre del año pasado.

Indicador decisivo

Describieron que transcurrieron más de seis meses desde el ingreso del interno al “período de prueba” y que se cumplió el requisito temporal exigido en la ley.

No obstante, entendieron que la existencia de “ciertos indicadores de tenor cautelar” fueron “acertadamente” valorados por Brun.

Sostuvieron que el informe psicológico elaborado en la Unidad Penal Nº 4 de Villa Floresta y el psiquiátrico, realizado por la Asesoría Pericial, dan cuenta “de la existencia de un trabajo reflexivo incipiente, en la asunción de responsabilidad en el hecho cometido con autocrítica limitada y con un discurso que no trasciende el plano manifiesto”.

Los jueces indicaron en su resolución que estas reservas resultan “válidamente computables” para denegar el beneficio reclamado, por lo que confirmaron lo resuelto en la instancia anterior.

La condena

A fines de mayo de 2025, el juez del Tribunal en lo Criminal Nº 1, Christian Yesari, sentenció a Picchi como coautor de tentativa de homicidio.

Para el magistrado quedó probado que el 20 de marzo de 2021, alrededor de las 18.30, en la zona de Don Bosco al 2400, el imputado se movilizaba en una moto acompañado por otro sujeto, quien discutió por cuestiones futbolísticas con Luciano Ridolfi Pontet.

Los individuos se retiraron y poco después regresaron al sitio, circunstancias en las que el acompañante del motociclista extrajo un arma y le disparó en dos oportunidades a la víctima.

Uno de los proyectiles alcanzó a Ridolfi Pontet en uno de sus brazos y le rozó el abdomen, por lo que fue trasladado en un auto particular a la guardia del hospital Municipal.

Tras la agresión, los motociclistas se dieron a la fuga por Don Bosco, en sentido ascendente.

El ataque

La víctima declaró en dos oportunidades y recordó que el hecho se produjo un día sábado, luego de que participara de un partido de la Liga Comercial de fútbol y se dirigiera con sus compañeros a tomar algo en inmediaciones del club La Armonía.

Comentó que tenía colocada una remera de Olimpo y que pasaron por el lugar dos personas en una moto, una de las cuales llevaba una gorra de Villa Mitre.

Describió que este joven le “grita algo” del elenco aurinegro, por lo que él le respondió haciendo referencia a la entidad tricolor.

Explicó que el agresor lo amenazó diciéndole que regresaría y le pegaría un tiro.

Relató que poco después volvieron y el acompañante “sacó el arma y me tiró un tiro, yo me puse de costado y le erró, y el segundo me pegó en el brazo, me pasó de lado a lado y me rozó en la panza”.

Picchi declaró en la causa y dijo que conducía la moto, afirmando no saber que su acompañante estaba armado.

Una pena más alta

Fallo. En noviembre de 2025, también en un debate abreviado, la jueza del Tribunal en lo Criminal Nº 3, Daniela Fabiana Castaño, le impuso a Nahuel Agustín Fuentealba, apodado “Patito Cheto”, una pena de seis años y medio de prisión por el delito de tentativa de homicidio.

Atrapado. El 18 de diciembre de 2024, y luego de permanecer prófugo algo más de un año, Fuentealba fue detenido por efectivos del Comando de Patrulla, durante un operativo que tuvo lugar en Maldonado al 1.700.

Bajó la guardia. Voceros oficiales indicaron que el sujeto había concurrido a un acto escolar de un familiar y que al retirarse de un establecimiento educativo fue interceptado por los uniformados.

Redes. La víctima declaró en la causa que luego de recibir el alta médica un conocido le compartió una captura de la foto de un perfil de Facebook y pudo reconocer al agresor, quien al momento del hecho llevaba colocado un gorro con los colores de Villa Mitre.