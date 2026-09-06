Ganó 22 millones de pesos en el bingo de Bahía, le dijeron que era un error y ahora deberá cobrar más

Una jugada que parecía terminar en un premio millonario terminó en los tribunales y, cuatro años después, tuvo una resolución favorable para un apostador de Bahía Blanca.

El hombre, identificado en el expediente como H.D.M., había obtenido el 13 de agosto de 2022 un premio de $22.898.627,80 en una máquina tragamonedas de un bingo de la ciudad. Sin embargo, cuando quiso cobrarlo, desde el establecimiento le informaron que el ticket había sido generado por un supuesto error de la máquina.

El caso derivó en una demanda judicial iniciada el 22 de noviembre de 2022 y ahora la jueza del Juzgado Civil y Comercial N° 2 de Bahía Blanca, María Selva Fortunato, falló a favor del apostador.

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La sentencia condenó a El Chalero SA y Bingo Bahía SA a pagar $32.198.627,80, además de los intereses correspondientes.

De acuerdo con la actualización que deberá aplicarse, el monto final sería aproximadamente el doble del premio que originalmente figuraba en el ticket.

Un premio que el bingo se negó a pagar

Según surge del reclamo, aquella madrugada H.D.M. se encontraba jugando en una tragamonedas cuando la máquina comenzó a emitir tickets. Uno correspondía a $10.000, mientras que el segundo indicaba un premio de $22.898.627,80.

El primero fue abonado, pero el segundo fue desconocido por el establecimiento bajo el argumento de que se había producido un error en el funcionamiento del equipo.

El apostador permaneció en el lugar y reclamó la intervención de los responsables. Posteriormente, desde el bingo le ofrecieron $125.000 y luego $250.000 para intentar cerrar el conflicto, pero ambas propuestas fueron rechazadas.

El hombre reclamó el pago del premio que figuraba en el ticket y finalmente decidió recurrir a la Justicia.

Durante el proceso, las empresas demandadas sostuvieron que el ticket millonario carecía de validez debido a un supuesto desperfecto de la máquina y que el premio máximo que podía entregar el equipo era de $125.000.

La jueza Fortunato no hizo lugar a ese planteo y resolvió condenar a las empresas al pago de la suma establecida en la sentencia, con los intereses correspondientes.

También le habían prohibido ingresar al bingo

El conflicto tuvo además otro capítulo: luego de reclamar el premio, al apostador se le prohibió el ingreso al establecimiento, una medida que también fue considerada dentro del proceso judicial.

La demanda fue impulsada con el patrocinio del abogado Ricardo Campaña, quien representó a H.D.M. en el reclamo iniciado a fines de 2022.

Así, el fallo conocido el 1 de septiembre puso fin a un reclamo que comenzó con un ticket de casi $23 millones que el bingo consideró un error y que, por decisión judicial, deberá ser reconocido con una condena que ya supera los $32 millones, más los intereses.