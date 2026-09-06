Operativo contra picadas ilegales: un aprehendido y seis vehículos secuestrados

Un operativo preventivo para evitar la realización de picadas ilegales terminó con un aprehendido y el secuestro de seis vehículos en un sector de Camino La Carrindanga.

Durante el mismo fueron verificados 90 automóviles y 86 motos y ,como resultado de las inspecciones, se secuestraron cinco motocicletas y un automóvil por distintas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito 24.449 y a la Ley Provincial 13.927.

Además, fue aprehendido un hombre de 29 años, identificado como Juan Cruz Rodríguez, acusado de los delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad.

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El hombre quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 15 del DJBB, mientras que por los vehículos secuestrados intervino el Juzgado de Faltas municipal.

El retén fue instalado a la altura del Cementerio Parque de Paz, donde los efectivos llevaron adelante controles vehiculares con el objetivo de prevenir picadas y otras infracciones.

Actuó personal de la Policía Bonaerense, bajo la coordinación de la Comisaría Séptima, con participación del Gabinete Técnico Operativo, la Guardia de Prevención, la Sección Motorizada y el Comando de Tránsito Urbano.