Operativo contra picadas ilegales: un aprehendido y seis vehículos secuestrados
El procedimiento se realizó sobre Camino La Carrindanga, a la altura del Cementerio Parque de Paz.
Un operativo preventivo para evitar la realización de picadas ilegales terminó con un aprehendido y el secuestro de seis vehículos en un sector de Camino La Carrindanga.
Durante el mismo fueron verificados 90 automóviles y 86 motos y ,como resultado de las inspecciones, se secuestraron cinco motocicletas y un automóvil por distintas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito 24.449 y a la Ley Provincial 13.927.
Además, fue aprehendido un hombre de 29 años, identificado como Juan Cruz Rodríguez, acusado de los delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad.
El hombre quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 15 del DJBB, mientras que por los vehículos secuestrados intervino el Juzgado de Faltas municipal.
El retén fue instalado a la altura del Cementerio Parque de Paz, donde los efectivos llevaron adelante controles vehiculares con el objetivo de prevenir picadas y otras infracciones.
Actuó personal de la Policía Bonaerense, bajo la coordinación de la Comisaría Séptima, con participación del Gabinete Técnico Operativo, la Guardia de Prevención, la Sección Motorizada y el Comando de Tránsito Urbano.