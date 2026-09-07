Scaloni cumple ocho años como técnico de la Selección argentina en un ciclo coronado de gloria

Un día como hoy, Lionel Scaloni se estrenaba oficialmente como técnico de la Selección argentina; lo que comenzó de forma interina continuó con el ciclo más glorioso en la historia de la "Albiceleste".

Scaloni se hizo cargo del lugar que dejaba Jorge Sampaoli, luego de uno de los peores momentos del seleccionado, para afrontar los amistosos ya pactados hasta fin de año, donde cosechó cuatro victorias, un empate y una derrota.

En noviembre fue ratificado como entrenador de manera oficial, y, debido a su falta de experiencia en el puesto, fue duramente criticado; pero con el apoyo de jugadores y dirigentes, el proceso se respetó, consiguiendo cuatro títulos consecutivos.

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En 2018 su debut se dio con una goleada 3 a 0 a Guatemala en el estadio Los Ángeles Memorial Coliseum, en Estados Unidos, con goles de Gonzalo “Pity” Martínez a través de un penal, Giovani Lo Celso y Giovanni Simeone.

Dejó buenas sensaciones por el tipo de juego y, sobre todo, por las nuevas caras, justo cuando se exigía una renovación debido a que la camada de jugadores históricos que estaba dejó en el historial tres finales consecutivas perdidas: el Mundial 2014 contra Alemania y dos Copas América (2015 y 2016), ambas frente a Chile.

Con un 4-3-3, el primer once de Lionel fue con Gerónimo Rulli en el arco; en el fondo: Renzo Saravia, Germán Pezzella, Ramiro Funes Mori y Nicolás Tagliafico; Lo Celso, Leandro Paredes y Exequiel Palacios en el mediocampo, que fueron formando una columna vertebral para el esquema de una nueva Selección argentina, mientras que "Pity" Martínez, Simeone y Cristian Pavón fueron los encargados del ataque.

Con el paso del tiempo y resultados a favor, el oriundo de Pujato logró consagrarse como el técnico más ganador en la historia del conjunto nacional, teniendo en el podio el máximo objetivo y tan ansiado durante décadas como lo fue la Copa Mundial en Qatar 2022 frente a Francia, en un 4-2 luego de una final infartante que terminó 3-3, en un torneo de película que comenzó con la única derrota en el primer partido frente a Arabia Saudita, la cual cortó una de las rachas más largas en el fútbol: 36 partidos invictos.

Pero antes, Lionel Messi y el país entero tuvieron el grito del desahogo al levantar la Copa América en 2021, que cortó 28 años sin títulos para la Argentina; fue contra Brasil en el estadio Maracaná, con el gol de Ángel Di María.

Al año siguiente, previo al Mundial, volvió a gritar campeón en la Finalísima contra Italia, que había ganado la Eurocopa, con una demostración de fútbol aplastante coronada con un 3-0 final; los tantos fueron de Di María, Lautaro Martínez y Paulo Dybala.

Luego de haber sido campeones del mundo en 2022, en 2024 ratificaron el mote de candidatos, consagrándose continentalmente en un torneo de manera sólida, sin derrotas, contra Colombia en un partido que tuvo como condimento la salida de Lionel Messi por lesión.

El partido fue muy parejo, tanto que llegó hasta el alargue y, en el minuto 112, Lautaro Martínez convirtió el gol del triunfo para que el conjunto dirigido por Scaloni obtuviera su segunda Copa América.

La última hazaña de Lionel al mando del seleccionado nacional fue conseguir el boleto a una nueva final del Mundial, donde perdió 1-0 contra España. A pesar de ese resultado y de la incógnita sobre su futuro, con el comienzo del ciclo hace ocho años viene dejando un legado como entrenador en el que los resultados acompañaron, pero que siempre fue destacado por el ambiente positivo y la mentalidad ganadora dentro del vestuario argentino.