Respaldo de un goleador a otro: el mensaje de Lautaro Martínez a Julián Álvarez

Lautaro Martínez respaldó a Julián Álvarez antes del inicio de la liguilla de la UEFA Champions League.

El Toro, que representará este martes a Inter en el debut ante Real Madrid en el Santiago Bernabéu, se refirió a su compañero de la Selección Argentina.

"Hablé con Julián sobre su situación. Le envié un mensaje y le mostré todo mi apoyo porque, más allá de que peleamos por un lugar en la Selección, es un amigo", comentó el bahiense.

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El momento que atravesó no es fácil, pero bueno la decisión es del presidente de su club. Le deseo lo mejor, espero que se ponga bien pronto y que siga demostrando lo que ha mostrado hasta ahora, porque es un grandísimo jugador y uno de los mejores del mundo ", cerró el Toro.

La Araña hizo público su deseo de salir de Atlético de Madrid rumbo a Barcelona, pero desde el Colchonero desestimaron esa posibilidad en el último mercado de pases.

Este lunes se publicaron las fotos oficiales del equipo español en la UEFA Champions League y a Julián Álvarez se lo vio sonriente junto a su compatriota Cuti Romero.

Lautaro Martínez, por su parte, viene de facturar por duplicado en la épica remontada de Inter por 3-2 ante Napoli.