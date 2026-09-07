Bernie Ecclestone fue arrestado por tenencia ilegal de una escopeta

El empresario y expresidente de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, fue detenido en un aeródromo de Portugal al encontrarse una escopeta sin la licencia habilitante entre las pertenencias de su avión privado.

Ecclestone se justificó diciendo que la llevaba para realizar una práctica de tiro al plato y que no suele viajar con el “libro azul” habilitante, aunque la situación se resolvió a las pocas horas.

Este “calvario”, como definió el procedimiento que afrontó, se convirtió en su segunda detención por tenencia de un arma de fuego en los últimos años, ya que afrontó un evento similar en Brasil en 2022.

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A sus 95 años, Bernie Ecclestone volvió a quedar en el ojo de la tormenta y sufrió una detención en Portugal, en el aeródromo de Tires, en el municipio de Cascais.

El empresario fue detenido ya que, durante una inspección rutinaria de sus pertenencias luego de un viaje en el que se trasladó desde Suiza hacia el país portugués en su jet privado, se encontró que poseía una escopeta.

Aunque justificó que cargaba con la misma para entretenerse con una práctica de tiro al plato, la falta de papeles habilitantes para la tenencia de la misma forzó su detención. “Nunca viajo con ese tipo de documentos” se justificó quien fue la máxima autoridad de la Fórmula 1.

En una retención que duró algunas horas, Ecclestone fue amenazado con el arresto pero luego pudo solucionar el inconveniente, con el pago de una fianza en un monto que no trascendió, y describió el suceso que tuvo que afrontar como “un calvario”.

Esta es su segunda controversia con armas de fuego involucradas en los últimos cuatro años, ya que en 2022 fue detenido por el mismo motivo luego de un traslado aéreo, en un aeropuerto de Brasil.

En aquella ocasión, el empresario había asumido la propiedad del objeto pero reconoció que no sabía que se encontraba dentro de sus valijas y, luego de salir de la situación con el pago de otra fianza, la había descrito como “una tontería insignificante”.