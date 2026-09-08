Lautaro Martínez y Lionel Messi, los únicos argentinos nominados al Balón de Oro

El bahiense Lautaro Martínez fue nominado por quinta vez entre los mejores jugadores del mundo para la obtención del Balón de Oro, el prestigioso premio que otorga la revista France Football.

Lionel Messi, 8 veces ganador del premio, fue el otro argentino seleccionado entre los 30 nombres que se disputarán el máximo galardón.

La nómina la completan Jude Bellingham (Inglaterra), Pau Cubarsí (España), Marc Cucurella (España), Ousmane Dembelé (ganador en 2025, Francia), Luis Díaz (Colombia), Bruno Fernandes (Portugal), Erling Haaland (Noruega), Gabriel Magalhães (Brasil), Harry Kane (Inglaterra), Achraf Hakimi (Marruecos), Lamine Yamal (también está nominado como mejor Sub 21, España), Khvicha Kvaratskhelia (Georgia), Sadio Mané (Senegal), Marquinhos (Brasil), Kylian Mbappé (Francia), Nuno Mendes (Portugal), Joao Neves (Portugal), Michael Olise (Francia), Willian Pacho (Ecuador), Julián Quiñones (México), Declan Rice (Inglaterra), Rodri (ganador en 2024, España), Fabián Ruiz (España), Ferran Torres (España), William Saliba (Francia), Dayot Upamecano (Francia), Vitinha (Portugal) y Vinicius Jr. (Brasil).

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Por otra parte, Emiliano "Dibu" Martínez integra la nómina a mejor arquero, premio que ya ganó en dos ocasiones (ver abajo).

Mientras que entre los entrenadores no fue seleccionado Lionel Scaloni. Luis de la Fuente, Luis Enrique, Mikel Arteta, Unai Emery y Vincent Kompany competirán por el galardón.

La gala de entrega de premios se realizará el lunes 26 de octubre en el teatro The London Palladium de Londres, Inglaterra.

*Las otra veces del Toro

Lautaro ya fue elegido entre los mejores futbolistas del mundo en otras cuatro ocasiones.

Su mejor colocación fue en 2024, cuando terminó séptimo entre los elegidos y el ganador fue el español Rodri, en un año en el que bahiense había hecho méritos para pelear seriamente por el primer puesto.

De hecho, unos días después de la premiación, el delantero surgido en Liniers se mostró algo molesto: "Esperaba más que un 7° puesto, a veces esos premios son injustos", dijo el Toro, quien en aquella temporada había ganado la Serie A (goleador) y Supercopa con Inter y había sido goleador y campeón de la Copa América con Argentina.

En su primera vez entre los nominados, Lautaro culminó 21° en 2021 con apenas 24 años (Messi fue el ganador del Balón de Oro); en 2023, fue 20° (Messi) y en 2025 terminó 20° (Ousmane Dembelé).

En su participación en 2023, el delantero surgido en Liniers ingresó junto a Lionel Messi, quien a la postre resultó ganador del máximo galardón.

"Estoy feliz porque estar en este lugar es un premio al sacrificio que uno hace todos los días, gracias a mis compañeros de Inter y la Selección. Es un orgullo, un honor, gracias a mi familia también", dijo Lautaro por aquel entonces.

*El detalle

-2021: fue 21° (Lionel Messi ganó el Balón de Oro)

-2023: fue 20° (Messi)

-2024: fue 7 ° (Rodri)

-2025: fue 20° (Ousmane Dembelé).

*Insuperable

Lionel Messi, a sus 39 años, buscará su noveno Balón de Oro, siendo hasta el momento máximo ganador del premio.

El rosarino se quedó con el galardón en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.

*Los méritos de Leo y Lautaro

Lionel Messi no sólo brilló con el Inter Miami de Estados Unidos, equipo con el que ganó el título de la Major League Soccer en una temporada en la que anotó 35 goles y repartió 23 asistencias en 34 partidos, sino que emocionó al mundo entero con su participación en el Mundial 2026 al guiar prácticamente solo a la Selección argentina hacia la gran final, instancia en la que cayó 1-0 ante España.

En el torneo de selecciones más importante del mundo, Messi anotó ocho goles (solo fue superado por los 10 del francés Kylian Mbappé), sino que también repartió cuatro asistencias.

Esta espectacular actuación en el Mundial ubica a la "Pulga" entre los candidatos a quedarse con el premio, aunque tal vez corra de atrás por el hecho de jugar en una liga de menor categoría como lo es la MLS.

Mientras que Lautaro Martínez tuvo una buena temporada con el Inter de Milán, con el que ganó la Serie A de Italia. Durante la campaña en dicha competencia, el Toro anotó 17 goles y entregó seis asistencias.

Además, en el Mundial 2026 fue clave con sus goles ante Suiza en cuartos de final y el agónico 2-1 contra Inglaterra en las semis, que fue uno de los más gritados por los argentinos en las últimas décadas. También le convirtió de penal a Jordania en la fase de grupos.

*Otra vez Dibu

Emiliano Martínez fue nominado por cuarta edición consecutiva para el premio Lev Yashin al mejor arquero, siendo el ganador del mismo en dos ocasiones: 2023 y 2024. Además, fue octavo en la última gala, en la que el premiado fue el italiano Gianluigi Donnarumma.

Dibu buscará su tercer galardón luego de ganar la Europa League con el Aston Villa y ser subcampeón del Mundial con Argentina.

Los otros nominados fueron los españoles Joan García, David Raya y Unai Simón, el marroquí Yassine Bounou, el belga Thibaut Courtois, el suizo Gregor Kobel, el senegalés Edouard Mendy, el ruso Matvey Safonov y el caboverdiano Vozinha.

Estos son los y las elegidas para el puesto:

*La mejor del mundo

La jugadoras nominadas para el Balón de Oro femenino son:

*Los y las jóvenes

Con Lamine Yamal como máxima figura, también se eligieron los jugadores y las jugadores para quedarse con el premio al mejo jugador Sub 21 de la temporada.

El español, reciente campeón del mundo, ganó el premio Kopa en las últimas dos ediciones.

Los y las nominadas fueron: