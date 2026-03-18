La Armonía, a 30 años del debut en la mayor de la Liga: tres ascensos y un triunfo que se hizo esperar

Sergio Daniel Peysse [email protected] Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

El 4 de abril de 1996 debutó en la mayor de la Liga del Sur, festejó tres ascensos con planteles conformados, en su mayoría, por jugadores del club y el domingo sumó otro hito histórico a su creciente y reluciente vida futbolística.

En la primera fecha del torneo Apertura de la A, La Armonía rompió una racha que era difícil de sobrellevar: le ganó a Sporting por primera vez en el torneo local. Fue después de 25 encuentros (datos aportados por Eduardo Cocho López), con 15 victorias del rojinegro y 10 empates (8 seguidos antes del 2-1 de hace tres días en Punta Alta).

“Hoy gozamos de un hermoso momento institucional gracias al esfuerzo de mucha gente que trabaja ad honorem por nuestros colores: Comisión Directiva, Comités de apoyo conformados por distintos colaboradores, Peña Claudio Turco Apud, Grupo de mujeres (madres de jugadores de formativas) y los sponsors”, relató Rodolfo Cuello, actual DT del velezano.

“A la Escuelita concurren más de 150 chicos (entre 4 y 10 años) y todas nuestras categorías, como los equipos del femenino (Primera, Reserva y sub 15), participan en la A de la Liga, lo que nos llena de orgullo cuando nos damos cuenta del progreso que va logrando el club”, destacó “Fito”.

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“Es un honor poder continuar el legado que iniciaron Cacho y Tito Francani, Cocó Verdugo, Hugo Reñones y muchísimas personas más que pusieron su granito de arena para que hoy seamos un poquito mejor, con un predio ejemplar, instalaciones a la altura de las circunstancias y un mundo de pibes que le ponen calor y color a cada tarde de actividad a lo largo y a lo ancho del complejo”, señaló, nostálgico, el orientador que más partidos de la V dirigió en Primera división.

“Aquel 4 de abril de hace 30 años fui parte del once de La Armonía (0-0 ante Libertad en el estadio que hoy se denomina Hermanos Francani) y el primer ascenso (16 de noviembre de 2003, 5-2 a Pacífico en cancha de Villa Mitre) lo viví como hincha, desde la tribuna; festejé como loco y me quedé con un tesoro, la camiseta N° 5 del Pela Sanhueza, la que hoy tengo guardada en el baúl de los objetos más preciados”, resaltó el ex volante creativo categoría 1978, que los últimos dos ascensos los vivió como entrenador jefe y desde adentro.

“El segundo fue el 3 de diciembre de 2022 en el estadio de Liniers, le ganamos 2-1 a Libertad y nos quedamos con la Copa Claudio Apud, nada más y nada menos. Y el tercero se dio también en el escenario del Chivo, 1-0 a Comercial con el gol agónico del Chori Vega”, sostuvo, con una memoria de luxe, el sanguíneo y pasional DT albiazul.