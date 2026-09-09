La AFA quiere que Messi esté en los próximos amistosos de la Selección y prepara más homenajes

El retiro de Lionel Messi de la Selección argentina generó un gran impacto entre los fanáticos. En medio de este revuelo, la AFA planea invitarlo para que esté presente en los próximos amistosos del conjunto nacional.

La idea de la Asociación del Fútbol Argentino es invitarlo y realizarle un reconocimiento a Messi en los partidos amistosos que se jugarán en la próxima fecha FIFA.

A falta de confirmación oficial, estos encuentros podrían ser ante Burkina Faso y Benín, en el estadio Monumental y en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, respectivamente.

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“La idea es que esté Messi y que se le pueda rendir un homenaje. No hay confirmación. La idea de AFA es que Messi esté vestido de jugador o de civil, pero que salga a la cancha para salir a recibir el aplauso del público argentino”, informó Diego Ruscitti.

El pasado 21 de agosto, a través de un posteo, Leo anunció su decisión con una carta que había escrito días después de la final del Mundial 2026 y que estuvo procesando durante más de un mes. La muerte de su padre fue una noticia que lo impactó muchísimo y que incidió directamente en su determinación.

“Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”, reveló como infidencia al final de la carta que publicó.

Más allá de la dura noticia, los hinchas y fanáticos le demostraron su cariño en cada comentario y se dio una particularidad: no hubo demasiada insistencia en que revierta su determinación. (Fuente: TN).