Copa Libertadores: Estudiantes le gana a Corinthians 1 a 0
Alexis Castro puso en ventaja al Pincha.
Con un tempranero gol de Alexis Castro, Estudiantes de La Plata supera a Corinthians 1 a 0, al cabo de los primeros 45 minutos, en el cotejo de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores.
El Pincha se puso en ventaja a los 4 minutos tras aprovechar un balón detenido.
El cotejo se juega en el estadio José Luis Hirschi, con arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich.
El Pincha transita un presente irregular y perdió 1-0 con Vélez el último sábado por el Torneo Clausura.
Por su parte, el Timao cayó en cuatro de sus últimas cinco presentaciones: sólo le ganó a Rosario Central para eliminarlo en octavos de final.
La revancha se jugará el próximo miércoles a las 21.30, en Brasil.
El ganador de la serie enfrentará en la próxima instancia a Independiente del Valle o Flamengo, que este jueves se medirán en Ecuador.