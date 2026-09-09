Copa Libertadores: Estudiantes le gana a Corinthians 1 a 0

Con un tempranero gol de Alexis Castro, Estudiantes de La Plata supera a Corinthians 1 a 0, al cabo de los primeros 45 minutos, en el cotejo de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El Pincha se puso en ventaja a los 4 minutos tras aprovechar un balón detenido.

El cotejo se juega en el estadio José Luis Hirschi, con arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El Pincha transita un presente irregular y perdió 1-0 con Vélez el último sábado por el Torneo Clausura.



Por su parte, el Timao cayó en cuatro de sus últimas cinco presentaciones: sólo le ganó a Rosario Central para eliminarlo en octavos de final.

La revancha se jugará el próximo miércoles a las 21.30, en Brasil.

El ganador de la serie enfrentará en la próxima instancia a Independiente del Valle o Flamengo, que este jueves se medirán en Ecuador.