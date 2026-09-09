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Copa Libertadores: Estudiantes le gana a Corinthians 1 a 0

Alexis Castro puso en ventaja al Pincha.

Foto: El Gráfico.

Con un tempranero gol de Alexis Castro, Estudiantes de La Plata supera a Corinthians 1 a 0, al cabo de los primeros 45 minutos, en el cotejo de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El Pincha se puso en ventaja a los 4 minutos tras aprovechar un balón detenido.

El cotejo se juega en el estadio José Luis Hirschi, con arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich.

El Pincha transita un presente irregular y perdió 1-0 con Vélez el último sábado por el Torneo Clausura.
 
Por su parte, el Timao cayó en cuatro de sus últimas cinco presentaciones: sólo le ganó a Rosario Central para eliminarlo en octavos de final.

La revancha se jugará el próximo miércoles a las 21.30, en Brasil.

El ganador de la serie enfrentará en la próxima instancia a Independiente del Valle o Flamengo, que este jueves se medirán en Ecuador.

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