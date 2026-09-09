Una tabla bien partida: ganaron los seis de arriba y los doce mantuvieron su lugar en la LBB Bronce

¡Arriba las manos! Juani Castro se topó con la defensa de Velocidad. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

Victorias de los seis equipos que están arriba se concretaron esta noche, por la octava fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino".

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El puntero Pellegrini tuvo que remarla para ganarle a Velocidad B, 71 a 63.

Los tres escoltas pudieron ganar, aunque sin establecer amplias diferencias: Barracas 74, Fútbol y Tenis 60; Bella Vista 63, Caza y Pesca 72 y Bahiense B 58, Fortín Club 48.

En tanto, Sportivo superó a Sporting, 74 a 61 y Whitense a Los Andes, 89 a 74, ambos, en Punta Alta.

Velocidad B 63, Pellegrini 71

Pellegrini no se la llevó fácil en el Pedro Sánchez, donde le ganó a Velocidad B, 71 a 63, tras perder el primer cuarto 29-14.

Con Bautista Schulz y Nicolás Valdebenito, el local complicó a los puntaltenses en la primera parte.

Pelle fue mostrando mayores variantes -inclusive sin Iván Gómez Lepez y Gastón Chaves- y terminó con 17 puntos, 5 asistencias y 4 rebotes de Nicolás Themtham; 11 rebotes, 10 puntos y 5 asistenciass de Andrés Almirón; 15 unidades y 10 rebotes de Juan Ignacio Castro; 9 puntos más 9 rebotes de Fabricio Starc y 11 unidades, más 8 rebotes de Francisco Godeas.

Velocidad B (63): B. Schulz (20), N. Valdebenito (14), F. Martínez (2), T. Carvalhosa (14), T. Moreira, fi; S. Hiebaum (7), J.I. Del Molino (2), F. López (2), S. Mansilla (2) y N. Ocampos. DT: Santiago Piñeiro.

Pellegrini (71): J.I. Castro (15), A. Bianco, L. Cataffi (4), Francisco Godeas (11), A. Almirón (10), fi; F. Starc (9), S. Frayssinet (2), N. Themtham (17) y M. Barrera (3). DT: Juan Sergio Palumbo.

Cuartos: Velocidad B, 29-14; 36-30 y 47-52.

Árbitros: Mariano Enrique e⁩ Iván Kalasnicoy.

Cancha: Pedro Sánchez (Velocidad).

Barracas 74, Fútbol y Tenis 60

Barracas fue otro que tuvo mayores variantes para terminar imponiéndose ante Fútbol y Tenis, 74 a 60.

Luciano Polak fue el goleador con 17 puntos (2-5 en t3 y 2-3 en t2), Rafael Eliosof anotó 12 puntos y bajó 7 rebotes; Martín Quevedo sumó 14 unidades y 5 recobres y Mauro Capurso, 9 puntos (100% en tiros de campo).

En la visita, Gonzalo Semper aportó 19 puntos y 6 rebotes, mientras que Johann Wainmaier terminó con 18 puntos (8-10 en t1 y 5-6 en t2).

Barracas (74): D. Ilari (4), L. Durán, L. Polak (17), J. Román, A. Aliscioni, fi; R. Catalá (12), R. Eliosoff (12), M. Capurso (9), M. Quevedo (14), A. Passeggi (6) y W. Rojas. DT: Mario Errazu.

Fútbol y Tenis (60): D. Pérez (5), F. Córdoba (9), G. Semper (19), J. Wainmaier (18), J.P. Dumrauf (6), fi; W. Carrino, L. Magrín, F. Mutuverría (3), J.A. Tschering y N. Dueñas. DT: Andrés Del Sol.

Cuartos: Barracas, 12-13; 35-25 y 55-41.

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩ y Francisco Irrazábal.⁩

Cancha: El Bosque (Barracas).

Bella Vista 63, Caza y Pesca 72

Caza y Pesca terminó venciendo a Bella Vista, 72 a 63, un rival en el que solamente ingresaron seis jugadores.

Así y todo, con el tridente Ray Inglera (20 puntos y 14 rebotes), Tomás De Cascos (17 unidades, con 5 de 9 en triples) y Tobías Soria (18 puntos, más 9 recobres), lo incomodó casi hasta el final, y un reflejo es que ganaba el verde 61-59 y terminó sufriendo un parcial de 13-2.

Nicolás Sánchez, clave en el cierre, metió 20 puntos, tomó 7 rebotes y dio 7 asistencias y Herman Banegas metió 10 y sumó 10 rebotes.

Bella Vista (63): J.P. Rivero (3), B. Ruesga (5), T. Soria (18), T. De Cascos (17), R. Inglera (20), fi; R. Lipinski. DT: Pablo De Cascos.

Caza y Pesca (72): A. Solomon (12), N. Sánchez (20), J.C. Redivo (9), B. Bobb (3), H. Banegas (10), fi; T. Martz (13), B. Meschini (2), B. López y M. Nievas (3). DT: Gabriel Asnes.

Cuartos: Bella Vista, 18-16; 37-35 y 50-53.

Árbitros: Ariel Di Marco⁩ y Alberto Arlenghi.

Cancha: Bella Vista.

Bahiense B 58, Fortín Club 48

Apelando a una larga rotación, Bahiense del Norte B le ganó a Fortín Club, 58 a 48.

Y fue Leo La Bella quien sobresalió, con 21 puntos (2-4 en t3, 5-8 en t2 y 5-8 en t1), más 7 recuperos.

En tanto, César Massa aportó 13 puntos (6-7 en t2) y 7 rebotes.

Bahiense del Norte B (58): L. La Bella (21), M. Moretti, A. Vilarino, L. Peratta (6), C. Brugniere (3), fi; M. Fernández (4), C. Masa (13), J.C. Dauphin (3), A. Tavella (3), J. Reta (1), G. Di Stéfano (2) y B. Massa (2). DT: Santiago Cappa.

Fortín Club (48): R. Osinaga (6), G. Zaccara (16), J. Aispuro, R. Sánchez (4), J. Ruiz (6), fi; L. Sensini (7), B. Fava (7), T. Scho y J. Huenuqueo (2). DT: Mario Zaccara.

Cuartos: Bahiense, 15-16; 27-23 y 47-33.

Árbitros: Sam Inglera⁩ y Camila Robles.

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense).

Sporting 61, Sportivo B 74

Sportivo B se despegó de Sporting -al que ya le había ganado en la primera parte-, superándolo 74 a 61.

El rojinegro ganó los dos primeros cuartos y el tricolor respondió en el complemento.

Luciano Temporelli fue el goleador, con 21 puntos (2-5 en t3, 4-8 en t2 y 7-10 en t1); Felipe Galassi colaboró con 13 unidades (2-4 en t3, 2-4 en t2 y 3-4 en t1). También hubo buen aporte de Matías Pristupa, con 1-3 en t3, 3-3 en t2 y 4-4 en t1, Bruno Guaglianone, con 8 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias, más Joaquín Labarere: 9 rebotes y 7 puntos.

Sporting (61): B. Falcioni (13), G. Martínez (14), R. Frontalini (4), F. Salmeri (2), B. Kumorkiewicz (13), fi; M. Gómez (10), G. Díaz (4), M. Miguez (1) y L. Erquiaga. DT: Ian Costa.

Sportivo B (74): F. Galassi (13), L. Temporelli (21), M. Pristupa (13), Y. Asnaghi (4), B. Guaglianone (8), fi; J. Abad (3), F. Arizcuren (5), J. Labarere (7) y M. Rosso. DT: Joaquín Tuerto.

Cuartos: Sporting, 19-18; 36-32 y 47-55.

Árbitros: Marcelo Gordillo y⁩ Fabrizio Rey⁩.

Cancha: José Galié (Espora).

Los Andes 74, Whitense 89

Whitense dio otro paso en la lucha por meterse entre los seis, superando a Los Andes, 89 a 74.

Los Aviones Azules tuvieron en alto nivel a Franco Pentenero, que sumó 21 puntos (5-8 en triples, 2-4 en dobles y 2-2 en libres), más 7 rebotes y Marcos Ruarte, autor de 19 puntos (8-8 en dobles y 3-4 en libres), más 6 rebotes.

En los locales no alcanzaron los 25 puntos (9-10 en t2 y 7-10 en t1), más 13 rebotes del estadounidense James Danzey.

Los Andes (74): N. Guerrero (8), A. García (8), D. Heredia (13), N. Schiaffino (3), J. Danzey (25), fi; L. Belardino (5), M. Varela (12), F. Herrera y S. Munz. DT: Enrique Moreno.

Whitense (89): F. Cruz (15), F. Pentenero (21), T. Iturriaga (4), M. Ruarte (19), G. Resler (5), fi; J. Burgos (11), C. Nador (7), L. Robledo (2), L. Romano, M. Beltrán (3), J. Vignatti (2) y S. Pecci. DT: Sebastián Dodero.

Cuartos: Los Andes, 14-20; 30-40 y 57-61.

Árbitros: Juan Gabriel Jaramillo y Jerónimo Javier Ocampo⁩.

Cancha: José D'Amico (Los Andes).

Próxima fecha

La próxima fecha será el domingo, con Caza y Pesca-Pellegrini, Sportivo B-Bahiense B, Whitense-Sporting, Fortín-Barracas, Los Andes-Velocidad B y Fútbol y Tenis-Bella Vista.

Posiciones

El segundo tramo los equipos lo iniciaron arrastrando el 50% de los puntos del primero:

1º) Pellegrini (16PG-3PP), 25 puntos

2º) Barracas (14-5), 23

2º) Caza y Pesca (13-6), 23

2º) Bahiense B (14-5), 23

5º) Sportivo B (13-6), 22,5

6º) Whitense (11-8), 21,5

7º) Sporting (10-9), 20,5

8º) Bella Vista (7-12), 19

9º) Los Andes (8-11), 18,5

10º) Fútbol y Tenis (3-16), 16

11º) Fortín Club (2-16), 15,5

11º) Velocidad B (3-15), 15,5