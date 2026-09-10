Comenzaron a llegar los primeros atletas a la Villa de los Juegos Suramericanos

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Esta mañana comenzaron a llegar los primeros atletas a la Villa Suramericana de Rosario, la sede con mayor competencia de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 que darán comienzo este fin de semana.

Los mismos fueron recibidos por el presidente del Comité Olímpico Argentino (COA) y de la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR), Mario Moccia, y el secretario general de ODESUR, Miguel Ángel Mujica.

Junto a otras autoridades, ambos recorrieron el gimnasio, el área de recreación para los atletas, los departamentos destinados al alojamiento de los deportistas, el comedor y el natatorio, además del área administrativa instalada en el Museo Olímpico del Deporte Santafesino, desde donde se coordinan distintas tareas vinculadas con el funcionamiento de la Villa.

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Entre los primeros deportistas en instalarse en la Villa se encuentra la selección nacional de natación.

La misma está integrada por Cecilia Dieleke, Laila Chain, Macarena Ceballos, Malena Santillán, Iara Fernández, Delfina Dinni, Catalina Dos Santos, Santiago Grassi, Martina Barbeito, Ulises Cazau, Andrea Berrino, José Materano, Matías Chaillou, Lucas Alba, Dante Nicola, Felipe García Berbel, Máximo Aguilar Machion, Thiago Pizzini y Guido Buscaglia.

El jefe Técnico será Gustavo Roldán, quien estará acompañado por el Jefe de Equipo, Martin Cozza.

Lamentablemente, no podrá competir Agostina Hein.

“Se ve muy linda, todavía terminando de ajustar algunos detalles, pero realmente me parece que va a ser la casa de los atletas de Sudamérica durante los Juegos, donde van a poder disfrutar y compartir con una buena calidad de servicio”, señaló Moccia.

El titular de Odesur también puso en valor el legado que dejarán los Juegos una vez finalizada la competencia. “El legado es fundamental, porque esto es un complejo habitacional que va a habitar gente una vez finalizados los Juegos. Seguramente muchas personas van a poder tener la vivienda que anhelan desde hace tanto tiempo”, destacó.

La Villa rosarina se encuentra en la zona sur de la ciudad, en el predio del ex Batallón 121. El flamante espacio fue construido para albergar cerca de 1500 atletas que serán parte de los Juegos. y combina funcionalidad, innovación urbana y comodidad.

El complejo habitacional se compone de cinco torres residenciales distribuidas en tres manzanas, con una superficie total que supera los 21.000 metros cuadrados. Todo el recinto alberga 245 departamentos, de uno, dos y tres dormitorios.

Uno de los puntos neurálgicos de la Villa es el imponente gimnasio montado sobre 600 metros cuadrados, situado frente a las torres 1, 2 y 3. Este espacio cerrado está equipado con elementos de última generación: cintas, bicicletas fijas, mancuernas, pelotas, barras, bandas elásticas, pesas de todo tipo y un sector de área bien delineado para la recuperación con kinesiólogos, permitiendo a las y los atletas realizar rutinas de entrenamiento y relajación en un ambiente moderno y completo.

La Plaza de Encuentro es un espacio abierto y cómodo que permitirá a familiares y deportistas reunirse en tiempos libres mientras se realicen los Juegos Suramericanos en Rosario.

La seguridad y la atención sanitaria también son prioritarias. En la planta baja de la torre 3 funcionará un policlínico con atención las 24 horas y habrá además una ambulancia de alta complejidad. A eso hay que sumarle que cada torre cuenta con locales para servicios diversos: en la torre 1 se ubican los comandos de seguridad; en la torre 2 un centro de atención a residentes y oficinas del staff, mientras que en la torre 4 y 5 se encuentran áreas de limpieza, antidoping, lavandería y depósito de ropa blanca.

Todo fue pensado y diseñado para la rápida y eficaz atención a las y los deportistas.

El espacio de recreación dentro del recinto complementa la vida cotidiana de atletas y acompañantes. Una amplia sala con mesas de pool, ping pong, zona de lectura, pantalla y hasta un simulador ofrecen, a quienes protagonizarán el destacado evento, un respiro en medio de la intensa actividad deportiva diaria.

El comedor, que tiene capacidad para 500 comensales por turno y funcionará en una carpa cerrada de 2.600 metros cuadrados, estará abierto de 6 a 23. Se servirán cuatro comidas diarias, tanto calientes como frías, y se brindará la correspondiente hidratación. Todo estará bajo la atenta supervisión de nutricionistas y control bromatológico, garantizando así una alimentación adecuada para el alto rendimiento y la salud de los atletas.

El entorno de la Villa conjuga además espacios públicos y deportivos de alta calidad. Es que entre ellos se destaca el moderno Centro Acuático, además del Museo del Deporte Santafesino, que enriquecen la oferta cultural, deportiva y recreativa en la zona sur rosarina.

Los Juegos, que irán del 12 al 26 de septiembre, contarán con un programa sensacional y numeroso, reuniendo actividad de 43 deportes y, desprendiéndose además, un total de 60 disciplinas. De ellas, 34 serán clasificatorias a los Juegos Panamericanos Lima 2027 (el paso previo a LA28).

Participarán más de 4000 atletas de 15 países. Además de Argentina, estarán representados Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Además de las tres sedes principales, Rosario, Rafaela y Santa Fe capital, el sóftbol se desarrollará en Paraná; el surf, por su naturaleza, irá en Mar del Plata; el bowling, en el Shopping Norcenter de Vicente López, Buenos Aires; y el tiro deportivo en Recreo, otra ciudad santafesina.