La agenda completa de los atletas bahienses y de la región en los Juegos Suramericanos
Participarán en rugby 7, tiro con arco, hockey, patín artístico, sóftbol, equitación, ciclismo, canotaje y golf.
mgiovannini@lanueva.com
Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.
Se vienen los XIII Juegos Suramericanos y fiel a su historia, Bahía Blanca y la región tendrán una amplia participación de atletas que elevarán el nivel de la delegación argentina.
Como venimos contando en La Nueva., la actividad estará repartida en tres sedes principales (Santa Fe capital, Rosario y Rafaela), más otras cuatro subsedes (Recreo, Mar del Plata, Vicente López y Paraná) que albergarán disciplinas puntuales.
En el caso de los "nuestros", la mayoría competirá en la cuna de la bandera: Santiago Álvarez Fourcade, Guillermina González, Wanda Arca, Iván Nikolajuk, Juan Segundo Rodríguez, Miguel Ángel Carballo y Damián Ancic.
También estarán Agustina Cavalli, Mariana Gorosito, María Florencia Salguero, Federico Olheiser, Nahuel Sáenz, Agustín Vernice y Pilar Palacio. Algunos nacieron y se afianzaron acá, otros emigraron y algunos llegaron de la región para transformarse en bahienses adoptivos.
A continuación, una guía con el día a día de cada deporte y sus protagonistas.
Rugby 7
El rugby, en la modalidad seven, se llevará a cabo en la cancha ubicada dentro del hipódromo de Rosario y contará con la presencia del bahiense y tres veces olímpico Santiago Álvarez Fourcade.
El plantel de Santiago Gómez Cora lo completarán Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Pedro De Haro, Sebastián Dubuc, Matteo Graziano, Santiago Mare, Marcos Moneta, Gregorio Pérez Pardo, Mateo Fossati, Santiago Vera Feld y Santino Zangara.
Cronograma
18/9 - 17:26 | Argentina vs. Paraguay
18/9 - 20:08 | Argentina vs. Perú
19/9 - 14:44 | Argentina vs. Colombia
19/9 - 17:26 | Argentina vs. Chile
19/9 - 20:08 | Argentina vs. Uruguay
20/9 - 16:20 | Argentina vs. Brasil
20/9 - 19:17 | Partido por la medalla de bronce
20/9 - 20:12 | Partido por la medalla de oro
Tiro con arco
La competencia de tiro con arco también tendrá lugar en el centro del hipódromo rosarino, como ocurrió en los últimos eventos realizados en dicha ciudad. Estarán presentes las bahienses Guillermina González (arco compuesto, individual y por equipo femenino) y Wanda Arca (arco recurvo, individual y por equipo femenino), más el rionegrino, radicado en Bahía Blanca, Iván Nikolajuk (arco compuesto, individual, por equipo masculino y por equipo mixto).
El resto de la delegación estará integrada por Esteban Silva, Damián Jajarabilla, Matías Noriega, Alma Pueyo López, María Luisina Giúdice, Nelson Salinas, Lucas Garcés, María Eugenia González y Daniela Cheffer.
Cronograma
22/9 - 09:00 | Ronda de ranking
22/9 - 13:00 | Octavos de final por equipos mixto (recurvo y compuesto)
23/9 - 09:15 | Octavos de final por equipos masculino (recurvo)
23/9 - 09:45 | Cuartos de final por equipos masculino (recurvo)
23/9 - 09:45 | Cuartos de final por equipos femenino (recurvo)
23/9 - 10:15 | Semifinales por equipos masculino (recurvo)
23/9 - 10:15 | Semifinales por equipos femenino (recurvo)
23/9 - 11:00 | Por la medalla de bronce por equipos femenino (recurvo)
23/9 - 11:30 | Por la medalla de oro por equipos femenino (recurvo)
23/9 - 12:00 | Por la medalla de bronce por equipos masculino (recurvo)
23/9 - 12:30 | Por la medalla de oro por equipos masculino (recurvo)
23/9 - 14:15 | Cuartos de final por equipos femenino y masculino (compuesto)
23/9 - 14:45 | Semifinales por equipos femenino y masculino (compuesto)
23/9 - 15:30 | Por la medalla de bronce por equipos femenino (compuesto)
23/9 - 16:00 | Por la medalla de oro por equipos femenino (compuesto)
23/9 - 16:30 | Por la medalla de bronce por equipos masculino (compuesto)
23/9 - 17:00 | Por la medalla de oro por equipos masculino (compuesto)
24/9 - 09:15 | Dieciséisavos de final femenino (recurvo)
24/9 - 09:15 | Dieciséisavos de final masculino (compuesto)
24/9 - 09:50 | Octavos de final femenino (recurvo)
24/9 - 09:50 | Octavos de final masculino (compuesto)
24/9 - 10:25 | Cuartos de final femenino (recurvo)
24/9 - 10:25 | Cuartos de final masculino (compuesto)
24/9 - 11:00 | Semifinales femenino (recurvo)
24/9 - 11:00 | Semifinales masculino (compuesto)
24/9 - 15:15 | Dieciséisavos de final femenino (compuesto)
24/9 - 15:15 | Dieciséisavos de final masculino (recurvo)
24/9 - 15:50 | Octavos de final femenino (compuesto)
24/9 - 15:50 | Octavos de final masculino (recurvo)
24/9 - 16:25 | Cuartos de final femenino (compuesto)
24/9 - 16:25 | Cuartos de final masculino (recurvo)
24/9 - 17:00 | Semifinales femenino (compuesto)
24/9 - 17:00 | Semifinales masculino (recurvo)
25/9 - 09:20 | Cuartos de final por equipos mixto (recurvo)
25/9 - 09:20 | Cuartos de final por equipos mixto (compuesto)
25/9 - 09:45 | Semifinales por equipos mixto (recurvo)
25/9 - 09:45 | Semifinales por equipos mixto (compuesto)
25/9 - 10:15 | Por la medalla de bronce por equipos mixto (compuesto)
25/9 - 10:37 | Por la medalla de oro por equipos mixto (compuesto)
25/9 - 11:05 | Por la medalla de bronce por equipos mixto (recurvo)
25/9 - 11:27 | Por la medalla de oro por equipos mixto (recurvo)
25/9 - 15:00 | Por la medalla de bronce individual femenino (recurvo)
25/9 - 15:13 | Por la medalla de oro individual femenino (recurvo)
25/9 - 15:26 | Por la medalla de bronce individual masculino (recurvo)
25/9 - 15:39 | Por la medalla de oro individual masculino (recurvo)
25/9 - 16:00 | Por la medalla de bronce individual femenino (compuesto)
25/9 - 16:13 | Por la medalla de oro individual femenino (compuesto)
25/9 - 16:26 | Por la medalla de bronce individual masculino (compuesto)
25/9 - 16:39 | Por la medalla de oro individual masculino (compuesto)
Patín artístico
La competencia de patinaje artístico tendrá lugar en el flamante estadio Invencible Rosario, construido en el Parque de la Independencia junto al patinódromo.
Allí saldrá a escena el saavedrense Juan Segundo Rodríguez, radicado en Bahía Blanca y representante de la categoría Libre club El Nacional. También patinarán Donato Mastroianni, Micaela Lopetegui, Valentina Longo Fernánde, Delfina Veljanovich, Camila Tello, Facundo Nieva Biza y Ulises Loiseau Buchelle.
Cronograma
14/9 - 10:00 | Libre femenino (programa corto)
14/9 - 12:00 | Libre masculino (programa corto)
14/9 - 15:00 | Solo Dance femenino (Danza)
14/9 - 17:00 | Solo Dance masculino (Danza)
14/9 - 10:00 | Libre femenino (programa largo)
14/9 - 12:40 | Libre masculino (programa largo)
14/9 - 15:00 | Solo Dance femenino (Libre)
14/9 - 17:00 | Solo Dance masculino (Libre)
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Golf
La prueba de golf se llevará a cabo en el Rosario Golf Club, uno de los clubes más tradicionales de Sudamérica. Allí estará el profesional bahiense Miguel Ángel Carballo, junto a Segundo Oliva Pinto, Ana Giuliano y Mía Yaya.
Cronograma
15/9 - 09:00 - Primera ronda
16/9 - 09:00 - Segunda ronda
17/9 - 09:00 - Tercera ronda
18/9 - 08:30 - Cuarta ronda
Ecuestre
La equitación estará dividida en tres disciplinas: adiestramiento, concurso completo y salto. En esta última competirá el bahiense Damián Ancic, montando a Milenario Solaguayre.
El equipo nacional lo completarán Lucas Mesa (junto a Iceman SVG), Tomás Galilea (Vértigo WAF), Matías Albarracín (Pegasus Carnaval Du Rio) y Manuel Chechic (CD CRistal Z); mientras que Nahuel Pérez Salgado (CQ Polensky Messidor) irá de suplente.
Cronograma
23/9 - 12:15 | Primera ronda individual y por equipos
24/9 - 12:15 | Primera ronda por equipos
24/9 - 13:30 | Segunda ronda por equipos
26/9 - 12:15 | Ronda A individual
26/9 - 13:30 | Ronda B individual
Ciclismo BMX Racing
Como todas las disciplinas del ciclismo, el BMX Racing se desarrollará en Rafaela, en la flamante pista inaugurada la semana pasada.
La selección argentina presentará cuatro riders, entre las que se encuentra la bahiense Agustina Cavalli. El resto: Agostina Ruarte, Federico Villegas y Gonzalo Molina.
Cronograma
16/9 - 11:30 | Contrarreloj femenino (ronda 1)
16/9 - 11:40 | Contrarreloj masculino (ronda 1)
16/9 - 11:50 | Contrarreloj femenino (ronda 2)
16/9 - 12:00 | Contrarreloj masculino (ronda 2)
17/9 - 10:00 | Femenino (carrera 1)
17/9 - 10:05 | Masculino (carrera 1)
17/9 - 10:30 | Femenino (carrera 2)
17/9 - 10:35 | Masculino (carrera 2)
17/9 - 11:00 | Femenino (carrera 3)
17/9 - 11:05 | Masculino (carrera 3)
17/9 - 11:40 | Masculino (final)
Rubén Rézola y Sofía Cairó, los abanderados para la Apertura de los Juegos Suramericanos
Sóftbol
Más allá de que los Juegos son potestad de Santa Fe, habrá tres competencias por fuera de la provincia: bowling y Surf, en Buenos Aires, y el sóftbol, en Entre Ríos.
Este último se llevará a cabo en Paraná, en el Estadio Mundialista “Ingeniero Nafaldo Cargnel” y Argentina presentará las dos selecciones.
En la femenina estarán las bahienses Mariana Gorosito y María Florencia Salguero, mientras que en la masculina jugarán Federico Olheiser y Nahuel Sáenz.
Cronograma femenino
15/9 - 18:00 | Argentina vs. Bolivia
15/9 - 20:30 | Argentina vs. Colombia
16/9 - 20:30 | Argentina vs. Brasil
17/9 - 20:30 | Argentina vs. Perú
18/9 - 20:30 | Argentina vs. Venezuela
19/9 - 16:00 | Partido por la medalla de bronce
19/9 - 19:00 | Partido por la medalla de oro
Cronograma masculino
21/9 – 18:00 | Argentina vs. Bolivia
21/9 – 20:30 | Argentina vs. Venezuela
22/9 – 20:30 | Argentina vs. Perú
23/9 – 18:00 | Argentina vs. Bolivia
23/9 – 20:30 | Argentina vs. Venezuela
24/9 – 20:30 | Argentina vs. Perú
25/9 - 16:00 | Partido por la medalla de bronce
25/9 - 19:00 | Partido por la medalla de oro
Canotaje velocidad
Las disciplinas de agua se desarrollarán en Santa Fe y la sede elegida para el canotaje velocidad es la Costanera Este. Allí estará el palista Agustín Vernice, nacido en Bahía Blanca y radicado de pequeño en Olavarría, de donde es su familia.
La selección nacional se completará con Gonzalo Carreras, Joaquín Gallardo, Manuel Orero, Santiago Piedras, Aramís Sánchez Ayala, Vicente Vergauven, Rubén Rézola, Paulina Barreiro, Lucía Dalto, Magdalena Garro, Brenda Rojas, Candelaria Sequeira, Nicole Trimarchi y Sabrina Zuccoli.
Cronograma
23/9 - 09:00 | K1 1000m masculino
23/9 - 09:10 | C1 1000m masculino
23/9 - 11:00 | K4 500m femenino
23/9 - 11:10 | C2 500m femenino
23/9 - 11:20 | K4 500 masculino
23/9 - 11:30 | C2 500m masculino
24/9 - 09:00 | K2 500m femenino
24/9 - 09:10 | K2 500m masculino
24/9 - 09:20 | C1 500m femenino
24/9 - 09:30 | C1 500m masculino
24/9 - 11:30 | K1 200 femenino
24/9 - 11:40 | C1 200 femenino
25/9 - 10:00 | K1 500m femenino
25/9 - 10:10 | K1 500m masculino
25/9 - 11:30 | K2 500m mixto
25/9 - 11:40 | C2 500m mixto
Hockey sobre césped
Uno de los deportes que generan más atracción es el hockey, cuya competencia se desarrollará íntegramente en Santa Fe capital, en las canchas de la Asociación Santafesina. Allí, Las Leonas, con siete jugadoras recientemente consagradas campeonas del mundo, contarán con la suarence Pilar Palacio.
Completarán el plantel: Sofía Cairó, Lara Casas, Zoe Díaz, Mercedes Artola, Brisa Bruggesser, Milagros Alastra, Emma Knobl, Sol Pagella, Daiana Pacheco, Chiara Ambrosini, Victoria Falasco, Catalina Andrade, Pilar Pisthon, Lourdes Pisthon y Sol Guignet.
Cronograma
14/9 – 10:00 | Argentina vs. Paraguay
15/9 – 16:00 | Argentina vs. Uruguay
18/9 – 16:00 | Argentina vs. Chile
20/9 – 14:00 | Argentina vs. Perú
22/9 - 11:15 | Partido por la medalla de bronce
22/9 - 15:45 | Partido por la medalla de oro