La agenda completa de los atletas bahienses y de la región en los Juegos Suramericanos

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Se vienen los XIII Juegos Suramericanos y fiel a su historia, Bahía Blanca y la región tendrán una amplia participación de atletas que elevarán el nivel de la delegación argentina.

Como venimos contando en La Nueva., la actividad estará repartida en tres sedes principales (Santa Fe capital, Rosario y Rafaela), más otras cuatro subsedes (Recreo, Mar del Plata, Vicente López y Paraná) que albergarán disciplinas puntuales.

En el caso de los "nuestros", la mayoría competirá en la cuna de la bandera: Santiago Álvarez Fourcade, Guillermina González, Wanda Arca, Iván Nikolajuk, Juan Segundo Rodríguez, Miguel Ángel Carballo y Damián Ancic.

También estarán Agustina Cavalli, Mariana Gorosito, María Florencia Salguero, Federico Olheiser, Nahuel Sáenz, Agustín Vernice y Pilar Palacio. Algunos nacieron y se afianzaron acá, otros emigraron y algunos llegaron de la región para transformarse en bahienses adoptivos.

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A continuación, una guía con el día a día de cada deporte y sus protagonistas.

Rugby 7

El rugby, en la modalidad seven, se llevará a cabo en la cancha ubicada dentro del hipódromo de Rosario y contará con la presencia del bahiense y tres veces olímpico Santiago Álvarez Fourcade.

El plantel de Santiago Gómez Cora lo completarán Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Pedro De Haro, Sebastián Dubuc, Matteo Graziano, Santiago Mare, Marcos Moneta, Gregorio Pérez Pardo, Mateo Fossati, Santiago Vera Feld y Santino Zangara.

Cronograma

18/9 - 17:26 | Argentina vs. Paraguay

18/9 - 20:08 | Argentina vs. Perú

19/9 - 14:44 | Argentina vs. Colombia

19/9 - 17:26 | Argentina vs. Chile

19/9 - 20:08 | Argentina vs. Uruguay

20/9 - 16:20 | Argentina vs. Brasil

20/9 - 19:17 | Partido por la medalla de bronce

20/9 - 20:12 | Partido por la medalla de oro

Tiro con arco

La competencia de tiro con arco también tendrá lugar en el centro del hipódromo rosarino, como ocurrió en los últimos eventos realizados en dicha ciudad. Estarán presentes las bahienses Guillermina González (arco compuesto, individual y por equipo femenino) y Wanda Arca (arco recurvo, individual y por equipo femenino), más el rionegrino, radicado en Bahía Blanca, Iván Nikolajuk (arco compuesto, individual, por equipo masculino y por equipo mixto).

El resto de la delegación estará integrada por Esteban Silva, Damián Jajarabilla, Matías Noriega, Alma Pueyo López, María Luisina Giúdice, Nelson Salinas, Lucas Garcés, María Eugenia González y Daniela Cheffer.

Cronograma

22/9 - 09:00 | Ronda de ranking

22/9 - 13:00 | Octavos de final por equipos mixto (recurvo y compuesto)

23/9 - 09:15 | Octavos de final por equipos masculino (recurvo)

23/9 - 09:45 | Cuartos de final por equipos masculino (recurvo)

23/9 - 09:45 | Cuartos de final por equipos femenino (recurvo)

23/9 - 10:15 | Semifinales por equipos masculino (recurvo)

23/9 - 10:15 | Semifinales por equipos femenino (recurvo)

23/9 - 11:00 | Por la medalla de bronce por equipos femenino (recurvo)

23/9 - 11:30 | Por la medalla de oro por equipos femenino (recurvo)

23/9 - 12:00 | Por la medalla de bronce por equipos masculino (recurvo)

23/9 - 12:30 | Por la medalla de oro por equipos masculino (recurvo)

23/9 - 14:15 | Cuartos de final por equipos femenino y masculino (compuesto)

23/9 - 14:45 | Semifinales por equipos femenino y masculino (compuesto)

23/9 - 15:30 | Por la medalla de bronce por equipos femenino (compuesto)

23/9 - 16:00 | Por la medalla de oro por equipos femenino (compuesto)

23/9 - 16:30 | Por la medalla de bronce por equipos masculino (compuesto)

23/9 - 17:00 | Por la medalla de oro por equipos masculino (compuesto)

24/9 - 09:15 | Dieciséisavos de final femenino (recurvo)

24/9 - 09:15 | Dieciséisavos de final masculino (compuesto)

24/9 - 09:50 | Octavos de final femenino (recurvo)

24/9 - 09:50 | Octavos de final masculino (compuesto)

24/9 - 10:25 | Cuartos de final femenino (recurvo)

24/9 - 10:25 | Cuartos de final masculino (compuesto)

24/9 - 11:00 | Semifinales femenino (recurvo)

24/9 - 11:00 | Semifinales masculino (compuesto)

24/9 - 15:15 | Dieciséisavos de final femenino (compuesto)

24/9 - 15:15 | Dieciséisavos de final masculino (recurvo)

24/9 - 15:50 | Octavos de final femenino (compuesto)

24/9 - 15:50 | Octavos de final masculino (recurvo)

24/9 - 16:25 | Cuartos de final femenino (compuesto)

24/9 - 16:25 | Cuartos de final masculino (recurvo)

24/9 - 17:00 | Semifinales femenino (compuesto)

24/9 - 17:00 | Semifinales masculino (recurvo)

25/9 - 09:20 | Cuartos de final por equipos mixto (recurvo)

25/9 - 09:20 | Cuartos de final por equipos mixto (compuesto)

25/9 - 09:45 | Semifinales por equipos mixto (recurvo)

25/9 - 09:45 | Semifinales por equipos mixto (compuesto)

25/9 - 10:15 | Por la medalla de bronce por equipos mixto (compuesto)

25/9 - 10:37 | Por la medalla de oro por equipos mixto (compuesto)

25/9 - 11:05 | Por la medalla de bronce por equipos mixto (recurvo)

25/9 - 11:27 | Por la medalla de oro por equipos mixto (recurvo)

25/9 - 15:00 | Por la medalla de bronce individual femenino (recurvo)

25/9 - 15:13 | Por la medalla de oro individual femenino (recurvo)

25/9 - 15:26 | Por la medalla de bronce individual masculino (recurvo)

25/9 - 15:39 | Por la medalla de oro individual masculino (recurvo)

25/9 - 16:00 | Por la medalla de bronce individual femenino (compuesto)

25/9 - 16:13 | Por la medalla de oro individual femenino (compuesto)

25/9 - 16:26 | Por la medalla de bronce individual masculino (compuesto)

25/9 - 16:39 | Por la medalla de oro individual masculino (compuesto)

Patín artístico

La competencia de patinaje artístico tendrá lugar en el flamante estadio Invencible Rosario, construido en el Parque de la Independencia junto al patinódromo.

Allí saldrá a escena el saavedrense Juan Segundo Rodríguez, radicado en Bahía Blanca y representante de la categoría Libre club El Nacional. También patinarán Donato Mastroianni, Micaela Lopetegui, Valentina Longo Fernánde, Delfina Veljanovich, Camila Tello, Facundo Nieva Biza y Ulises Loiseau Buchelle.

Cronograma

14/9 - 10:00 | Libre femenino (programa corto)

14/9 - 12:00 | Libre masculino (programa corto)

14/9 - 15:00 | Solo Dance femenino (Danza)

14/9 - 17:00 | Solo Dance masculino (Danza)

14/9 - 10:00 | Libre femenino (programa largo)

14/9 - 12:40 | Libre masculino (programa largo)

14/9 - 15:00 | Solo Dance femenino (Libre)

14/9 - 17:00 | Solo Dance masculino (Libre)

Golf

La prueba de golf se llevará a cabo en el Rosario Golf Club, uno de los clubes más tradicionales de Sudamérica. Allí estará el profesional bahiense Miguel Ángel Carballo, junto a Segundo Oliva Pinto, Ana Giuliano y Mía Yaya.

Cronograma

15/9 - 09:00 - Primera ronda

​​​​​​16/9 - 09:00 - Segunda ronda

17/9 - 09:00 - Tercera ronda

18/9 - 08:30 - Cuarta ronda

Ecuestre

La equitación estará dividida en tres disciplinas: adiestramiento, concurso completo y salto. En esta última competirá el bahiense Damián Ancic, montando a Milenario Solaguayre.

El equipo nacional lo completarán Lucas Mesa (junto a Iceman SVG), Tomás Galilea (Vértigo WAF), Matías Albarracín (Pegasus Carnaval Du Rio) y Manuel Chechic (CD CRistal Z); mientras que Nahuel Pérez Salgado (CQ Polensky Messidor) irá de suplente.

Cronograma

23/9 - 12:15 | Primera ronda individual y por equipos

24/9 - 12:15 | Primera ronda por equipos

24/9 - 13:30 | Segunda ronda por equipos

26/9 - 12:15 | Ronda A individual

26/9 - 13:30 | Ronda B individual

Ciclismo BMX Racing

Como todas las disciplinas del ciclismo, el BMX Racing se desarrollará en Rafaela, en la flamante pista inaugurada la semana pasada.

La selección argentina presentará cuatro riders, entre las que se encuentra la bahiense Agustina Cavalli. El resto: Agostina Ruarte, Federico Villegas y Gonzalo Molina.

Cronograma

16/9 - 11:30 | Contrarreloj femenino (ronda 1)

16/9 - 11:40 | Contrarreloj masculino (ronda 1)

16/9 - 11:50 | Contrarreloj femenino (ronda 2)

16/9 - 12:00 | Contrarreloj masculino (ronda 2)

17/9 - 10:00 | Femenino (carrera 1)

17/9 - 10:05 | Masculino (carrera 1)

17/9 - 10:30 | Femenino (carrera 2)

17/9 - 10:35 | Masculino (carrera 2)

17/9 - 11:00 | Femenino (carrera 3)

17/9 - 11:05 | Masculino (carrera 3)

17/9 - 11:40 | Masculino (final)

Sóftbol

Más allá de que los Juegos son potestad de Santa Fe, habrá tres competencias por fuera de la provincia: bowling y Surf, en Buenos Aires, y el sóftbol, en Entre Ríos.

Este último se llevará a cabo en Paraná, en el Estadio Mundialista “Ingeniero Nafaldo Cargnel” y Argentina presentará las dos selecciones.

En la femenina estarán las bahienses Mariana Gorosito y María Florencia Salguero, mientras que en la masculina jugarán Federico Olheiser y Nahuel Sáenz.

Cronograma femenino

15/9 - 18:00 | Argentina vs. Bolivia

15/9 - 20:30 | Argentina vs. Colombia

16/9 - 20:30 | Argentina vs. Brasil

17/9 - 20:30 | Argentina vs. Perú

18/9 - 20:30 | Argentina vs. Venezuela

19/9 - 16:00 | Partido por la medalla de bronce

19/9 - 19:00 | Partido por la medalla de oro

Cronograma masculino

21/9 – 18:00 | Argentina vs. Bolivia

21/9 – 20:30 | Argentina vs. Venezuela

22/9 – 20:30 | Argentina vs. Perú

23/9 – 18:00 | Argentina vs. Bolivia

23/9 – 20:30 | Argentina vs. Venezuela

24/9 – 20:30 | Argentina vs. Perú

25/9 - 16:00 | Partido por la medalla de bronce

25/9 - 19:00 | Partido por la medalla de oro

Canotaje velocidad

Las disciplinas de agua se desarrollarán en Santa Fe y la sede elegida para el canotaje velocidad es la Costanera Este. Allí estará el palista Agustín Vernice, nacido en Bahía Blanca y radicado de pequeño en Olavarría, de donde es su familia.

La selección nacional se completará con Gonzalo Carreras, Joaquín Gallardo, Manuel Orero, Santiago Piedras, Aramís Sánchez Ayala, Vicente Vergauven, Rubén Rézola, Paulina Barreiro, Lucía Dalto, Magdalena Garro, Brenda Rojas, Candelaria Sequeira, Nicole Trimarchi y Sabrina Zuccoli.

Cronograma

23/9 - 09:00 | K1 1000m masculino

23/9 - 09:10 | C1 1000m masculino

23/9 - 11:00 | K4 500m femenino

23/9 - 11:10 | C2 500m femenino

23/9 - 11:20 | K4 500 masculino

23/9 - 11:30 | C2 500m masculino

24/9 - 09:00 | K2 500m femenino

24/9 - 09:10 | K2 500m masculino

24/9 - 09:20 | C1 500m femenino

24/9 - 09:30 | C1 500m masculino

24/9 - 11:30 | K1 200 femenino

24/9 - 11:40 | C1 200 femenino

25/9 - 10:00 | K1 500m femenino

25/9 - 10:10 | K1 500m masculino

25/9 - 11:30 | K2 500m mixto

25/9 - 11:40 | C2 500m mixto

Hockey sobre césped

Uno de los deportes que generan más atracción es el hockey, cuya competencia se desarrollará íntegramente en Santa Fe capital, en las canchas de la Asociación Santafesina. Allí, Las Leonas, con siete jugadoras recientemente consagradas campeonas del mundo, contarán con la suarence Pilar Palacio.

Completarán el plantel: Sofía Cairó, Lara Casas, Zoe Díaz, Mercedes Artola, Brisa Bruggesser, Milagros Alastra, Emma Knobl, Sol Pagella, Daiana Pacheco, Chiara Ambrosini, Victoria Falasco, Catalina Andrade, Pilar Pisthon, Lourdes Pisthon y Sol Guignet.

Cronograma

14/9 – 10:00 | Argentina vs. Paraguay

15/9 – 16:00 | Argentina vs. Uruguay

18/9 – 16:00 | Argentina vs. Chile

20/9 – 14:00 | Argentina vs. Perú

22/9 - 11:15 | Partido por la medalla de bronce

​​​​​​​22/9 - 15:45 | Partido por la medalla de oro