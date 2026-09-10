Cristiano Ronaldo volvió a anotar con Al Nassr y se acerca a los 1.000 goles

El astro portugués, Cristiano Ronaldo, convirtió su gol N.º 979 en su carrera en la victoria del Al Nassr por 2-1 ante Abha por la sexta fecha de la Liga de Arabia Saudita.

Ronaldo está a solo 21 tantos de llegar a los 1.000 que tiene como objetivo, a pesar de ya ser el máximo goleador en la historia del fútbol; su perseguidor sigue siendo el vigente astro argentino, Lionel Messi, con 927, que además fue recientemente nominado entre los 30 jugadores candidatos al Balón de Oro.

A los 22 minutos del primer tiempo, mediante un tiro de esquina ejecutado por Ângelo Gabriel desde la derecha, CR7 conectó de cabeza para abrir el marcador a favor del Al Nassr. La pelota entró junto al palo luego de elevarse más que sus compañeros y rivales, una de sus mayores virtudes a lo largo de su carrera.

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El delantero central Abdullah Al Hamad amplió la ventaja a los 58 del complemento con un derechazo tras capturar un rebote en el medio del área; mientras que el mediocampista Nabil Fekir descontó para el Abha desde un tiro libre.

Cristiano, el "joven" de 41 años, convirtió una vez más en el Al Nassr y lleva tres en la actual campaña en la Liga Profesional Saudí, donde acumula 131 celebraciones desde su llegada al continente asiático en cinco temporadas, desde 2022.

Además, "El Bicho" divide los 979 goles en su carrera, con los 146 hechos en la selección de Portugal a lo largo de 23 años vistiendo la roja y verde; mientras que los 833 se dividen en su estadía en el Sporting de Lisboa, donde debutó; el Manchester United en Inglaterra al mando del técnico histórico Alex Ferguson, donde supo ganar; el Real Madrid, en el cual sigue siendo el máximo goleador de la "Casa Blanca" con 4 UEFA Champions League; la Juventus, en su paso por Italia donde también marcó más de 100 tantos; y por último el equipo saudí actual donde buscará llegar a su objetivo.

Los 979 goles de Cristiano:

Sporting CP: 5 goles

Manchester United: 145 goles

Real Madrid: 451 goles

Juventus: 101 goles

Al Nassr: 131 goles

Selección de Portugal: 146