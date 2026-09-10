Pueden quedar esta noche uno, dos o tres punteros en la LBB Oro

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

Estrella, Napostá o Bahiense del Norte, uno, dos o tres de estos equipos hoy retomarán la punta, cuando se cierre la cuarta fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani", que comenzó anoche con el sorpresivo -por lo amplio- triunfo de Pueyrredón ante Pacífico, 82 a 59.

Estrella irá a cancha de Olimpo, Villa Mitre recibirá a Napostá y Bahiense del Norte visitará a L.N. Alem.

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En tanto, también se medirán Liniers-Barrio Hospital e Independiente-Estudiantes.

Olimpo-Estrella

Cancha: Norberto Tomás (Olimpo).

Árbitros: Sebastián Arcas, Marcelo Gordillo y Ariel Di Marco.

Novedades: el aurinegro, único que aún no ganó en esta segunda parte, cuenta con toda su plantilla.

Estrella, que cedió en el primer partido (con Pacífico) y se impuso en los dos siguientes (ante Barrio Hospital e Independiente) también tiene equipo completo.

Antecedente: Estrella 85, Olimpo 61.

Villa Mitre-Napostá

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Alejandro⁩ Ramallo y⁩ Sam Inglera.

Novedades: el tricolor, que perdió los últimos dos anotando 70 (ante Liniers) y 74 (con Pueyrredón), cuenta con todos sus jugadores.

Mientras que los de la Avenida -sin Germán Andrés, tras la operación de meniscos- se recuperaron de la derrota inicial ante Liniers (-37), levantando dos triunfos, frente a Pueyrredón (84-58) y con L.N. Alem (91-89).

Antecedente: Napostá 88, Villa Mitre 74.

L.N. Alem-Bahiense del Norte

Cancha: Daniel Lacunza (L.N. Alem).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Mariano Enrique y Leandro Bressan.

Novedades: el verdirrojo perdió los dos de visita (con Pueyrredón, 86-62 y ante Napostá, 91-89) y venció de local a Olimpo (79-68). Para hoy repite ausencias: Santiago D'Annunzio, Patricio Zapata y Mirko Cenzual.

El tricolor, por su parte, tiene plantel completo y está cómodo promediando 73,66 puntos, porque viene recibiendo a razón de 63,33 (en tiempo regular) en estos tres encuentros.

Venció a Barrio Hospital (73-62), Independiente (72-65) y Olimpo (76-73, 63-63). Hoy cierra la seguidilla ante los cuatro rivales del fondo, frente a un rival que promedia 76,66 ppj.

Antecedente: Bahiense 82, L.N. Alem 56.

Liniers-Barrio Hospital

Cancha: Hernán Sagasti (Liniers).

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩, Juan Agustín Matías y Juan⁩ Gabriel Jaramillo.⁩

Novedades: el Chivo metió un triunfazo frente a Napostá (90-53), festejó agónicamente con un triple de mitad de cancha ante Villa Mitre (72-70) y en el último cedió con Pacífico (65-62). Para hoy tiene equipo completo, aguardando el regreso de Genaro Groppa, quien estuvo tres días entrenando en Racing (Chivilcoy) y había previsto llegar hoy a la ciudad.

En el caso de Barrio, que intenta salir de perdedor en este segundo tramo (0-3), sigue sin Tomás Bussetti (lesionado) y Esteban Benedetti está entre algodones.

Antecedente: Barrio Hospital 95, Liniers 96 (85-85).

Independiente-Estudiantes

Cancha: Raúl y Néstor Barral (Independiente).

Árbitros: Sebastián Giannino, Néstor Schernenco y Jerónimo Javier Ocampoo.

Novedades: Independiente hoy cuenta con los regresos de Juan Pablo Morán (estaba de viaje) y Julián Ripoll (tuvo fiebre) y continúa sin Martín Schmir y Luciano Figueroa. El viola arrancó con una sonrisa el segundo tramo (82-76 a Olimpo) y no pudo ante Bahiense (72-65) y Estrella (93-71).

El albo, por su parte, continúa sin Jerónimo Mitoire (viaje) y evaluarán a Lucas Delgado, recuperándose de un desgarro. Viene de meter la primera victoria (ante Barrio Hospital, 95-87) y apunta al partido de hoy para dejar atrás a otro de abajo, al que le ganó las tres veces que se enfrentaron.

Antecedente: en fase regular, Estudiantes 91, Independiente 82. En la reclasificación, el albo ganó de local, 95-72 y de visita, 96-78.

Posiciones

Para este segundo tramo, los equipos arrastraron el 50% de los puntos de la fase regular del primero:

Po. Equipo Puntos

1º) Pueyrredón (9PG-6PP), 15,5 puntos (*)

​​​​​​2°) Estrella (11-3) 15

2º) Napostá (11-3), 15

2º) Bahiense (10-4), 15

2º) Pacífico (8-7), 15 (*)

6º) Liniers (7-7), 13

7º) Villa Mitre (7-7), 12,5

7º) Estudiantes (7-7), 12,5

9º) L.N. Alem (5-9), 11,5

10º) Independiente (3-11), 10,5

10º) Olimpo (4-10), 10,5

12º) Barrio Hospital (3-11), 10

* Tienen un partido más.