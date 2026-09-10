9 de Julio lo liquidó con tres triples en el cierre y mantuvo el invicto en el Femenino

Isabella Larrasolo lanza a una pierna ante Caputo y Marcocci. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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9 de Julio tuvo un mejor cierre para ganarle a Villa Mitre, 54 a 50, y de esta manera quedar como único invicto, tras completarse anoche la cuarta fecha correspondiente a la Liga Bahiense del Básquetbol Oro Femenino, "Viviana Albizu".

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En el partido que abrió la fecha, el martes, Bahiense del Norte se impuso a Sportivo Bahiense 60 a 48.

El albiazul anoche dio ventajas por las ausencias de Isabella Roldán y Delfina Álves da Florencia, afectadas al campus de Desarrollo U18 de la CABB, más Amparo Althabe (tendón inflamado) y Emilia Fernández (tratamiento odontológico), situación que Villa Mitre aprovechó.

El tricolor estuvo al frente la mayor parte del trámite, siendo su última ventaja 48 a 45, con un doble de Marianela Leal.

A partir de ahí, el local, que terminó con 10-31 en triples, sumó tres conversiones consecutivas detrás de los 6m75.

Primero fue Victoria Flores para empatar en 48, después Isabella Larrasolo (51-48) y le bajó la persiana al partido Anahel Maurer, por la misma vía: 54-50.

La sintesis:

9 de Julio (54): I. Larrasolo (11), I. Corvalán (9), M. Bussetti, M.V. Flores (7), I. Sorzini (9), fi; A. Maurer (6), V. Martín (2), J. Azaroff, T. Nieva (2) y C. Stempelet (5), O. Borsetti (3) y G. Alarcón. DT: Julián Turcato.

Villa Mitre (50): M. Caputo (2), B. Marcocci (5), A. Larrosa (5), M. Tellez, Josefina Brossard (10), fi; Juliana Brossard (13), M. Leal (12), C. Lauman, T. Giannecchini, Ch. García (3) y J. Felsinger. DT: Giuliano Labrocca.

Cuartos: 9 de Julio, 7-16, 22-25 y 31-38.

Árbitros: Lucas Andrés y Erick Larsen.

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).

Posiciones

1º) 9 de Julio (3-0), 6 puntos

2º) Bahiense (2-1), 5

2º) Villa Mitre (2-1), 5

4º) Estudiantes (1-2), 4

4º) Sportivo (0-4), 4