Colapinto y el desafío de Madrid: encontrar rápido los límites de un circuito que nadie conoce

Franco Colapinto ya tiene la cabeza puesta en el desafío que representa el Gran Premio de España. Este fin de semana, la Fórmula 1 estrenará el Madring, un circuito completamente nuevo para la categoría, y el argentino sabe que buena parte de sus posibilidades estarán relacionadas con la capacidad de adaptarse rápidamente a un trazado que nadie conoce en condiciones de carrera.

“Vamos a Madrid por primera vez, lo cual es increíblemente emocionante”, señaló Colapinto en la previa de una competencia que tendrá un condimento especial para él: antes de llegar a la Fórmula 1, el piloto de Alpine vivió en la capital española y guarda buenos recuerdos de esa etapa.

Pero más allá del componente personal, el principal interrogante pasa por lo deportivo. ¿Qué puede ofrecer el Alpine A526 en un circuito del que todavía no existen referencias reales para los pilotos? Colapinto considera que el aprendizaje será determinante.

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“El circuito parece bastante singular y requerirá un aprendizaje rápido para alcanzar el ritmo”, explicó el argentino. Y enseguida puso el foco en una de las características que más expectativa genera: “Algunas de las curvas son realmente muy diferentes. La peraltada de la curva 12 va a ser divertida de manejar de verdad”.

Desafío "Monumental"

Esa curva, denominada La Monumental, es uno de los grandes atractivos del nuevo escenario madrileño. Tiene un peralte máximo del 24% y permitirá a los pilotos mantener velocidades elevadas durante un largo sector. El circuito, de 5,4 kilómetros y 22 curvas, combina sectores urbanos con características propias de un trazado permanente.

Para Colapinto, precisamente, encontrar rápidamente las referencias será la primera carrera del fin de semana.

“Está claro que encontrar el ritmo será clave para tener un fin de semana exitoso”, remarcó.

Los horarios

Este es el detalle de actividades en Madrid, con horarios de nuestro país:

Viernes: práctica libre 1 (8.30) y práctica libre 2 (12).

Sábado: práctica libre 3 (7.30) y clasificación (11).

Domingo: carrera (10).

Plus de actualización

El argentino llega, además, con un elemento que alimenta el optimismo: Alpine volverá a contar con el paquete de actualizaciones que ya mostró un buen rendimiento en Monza. Allí, Pierre Gasly consiguió la pole y Colapinto, después de recuperarse de un despiste que lo hizo caer hasta el 16º puesto, terminó noveno y sumó dos puntos.

El objetivo para Madrid, entonces, está planteado. “Nuestro objetivo es volver a terminar en los puntos. ¡Vamos!”, expresó el pilarense.

Franco tendrá desde mañana dos sesiones de entrenamientos para comenzar a construir referencias sobre el Madring. El sábado llegará la tercera práctica y la clasificación, mientras que el domingo será el momento de descubrir quién consiguió interpretar mejor el nuevo circuito.

Para Colapinto, además, será una carrera especial por el vínculo que mantiene con Madrid. “Viví en Madrid, así que es una ciudad que conozco muy bien y guardo grandes recuerdos de mis tiempos aquí”, concluyó.