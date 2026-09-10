“¿Quién sos, bobo?”: el insólito cruce entre de Paul y Lewandowski

El mediocampista argentino Rodrigo de Paul protagonizó un insólito cruce con el polaco Robert Lewandowski, uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol, al preguntarle "¿quién sos, bobo?".

El intercambio ocurrió durante el encuentro entre el Inter Miami y el Chicago Fire, por la Major League Soccer de Estados Unidos, que finalizó igualado 1-1.

Primero Lewandowski tuvo un par de fuertes empujones con el defensor jamaiquino Ian Fray, lo que provocó la reacción de de Paul, quien chapeó con los títulos con la Selección argentina.

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"¿Quién sos, bobo? Yo gané dos Copas América y una Copa del Mundo, ¿y vos?", fueron las palabras que le habría dicho el argentino.

Lo curioso es que de Paul decidió preguntarle quién era justamente a Lewandowski, quien es reconocido por muchos como uno de los mejores delanteros del fútbol gracias a sus más de 650 goles a lo largo de su carrera y a los 33 títulos que cosechó, entre los que se destaca la Champions League 2020 con el Bayern Múnich de Alemania. Además, fue premiado como el The Best de la FIFA en 2020 y 2021.

De Paul, por su parte, fue clave con la Selección argentina en los cuatro títulos ganados (Copa América 2021 y 2024, Finalissima y Mundial 2022), aunque viene de tener un nivel desastroso en el Mundial 2026 y a nivel de clubes solo conquistó la MLS Cup 2025. (NA).