"Es un paso muy grande en mi carrera", dijo Iván Catani sobre su llegada a Islandia

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

Un nuevo destino en su carrera como basquetbolista profesional agregó Iván Catani, quien acordó con Breiðablik UBK (en nuestro español, Breidablik) de la segunda división de Islandia (D1).

El bahiense, de 28 años, es un alero de 1m96 con un amplio recorrido en la última década que incluyó pasos por Liga Nacional de nuestro país con Hispano Americano (Río Gallegos), Estudiantes (Concordia) y también en el segundo escalón -Liga Argentina- con Bahía Basket y Quilmes.

Breidablik es considerado el club más grande de Islandia y está situado en la ciudad de Kópavogur, la segunda ciudad más poblada de ese país luego de Reikiavik.

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"El equipo es uno de los más grandes de Islandia, estoy re contento. Es un paso muy grande en mi carrera. Es diría casi más trascendente que jugar la Liga Nacional...", afirmó Catani antes de viajar a su nuevo destino, que a nivel internacional se suma a España (CB Salou en 2021), Italia (Cestistica Ischia en 2021 y Mola Basket 2023), Alemania (Itzehoe Eagles) y Paraguay (San Alfonzo, 2026).

"Sería el tercer bahiense que va la liga de Islandia. Ya estuvo Nico Richotti como jugador en Njardvik y su hermano Bruno fue allí asistente técnico. Pero como jugador seré el segundo bahiense en Islandia", reveló Catani, quien en 2024 participó brevemente en San Lorenzo del Sud en el torneo corto del segundo semestre.

Este año volvió a la Liga Argentina de la mano de Deportivo Norte (Armstrong) y luego llegó al básquetbol de Paraguay para jugar en San Alfonzo, para continuar poco después en la Superliga de Mendoza, con Israelita Macabi en julio.