Por qué Álvaro Montero se perderá el partido ante Central Córdoba

Esta ausencia le llega en el mejor momento desde su reciente llegada, pero no tendrá problemas para estar en la revancha ante los brasileños en el Morumbí. Foto: TyC Sports.

El arquero Álvaro Montero no volverá a tiempo a nuestro país y se perderá el encuentro que Boca afrontará este viernes ante Central Córdoba, por la novena fecha del Torneo Clausura de fútbol.

El colombiano está en su país para estar presente en el funeral de su abuela y se espera que regrese a Buenos Aires el fin de semana. Mañana 21.30 en la Bombonera su lugar lo ocupará Leandro Brey (foto inferior).

Tras ser héroe en la clasificación a cuartos de final de Copa Argentina ante Vélez y de tener una enorme salvada en la noche de Copa Sudamericana frente a San Pablo, el colombiano empieza a afianzarse como el arquero que el Xeneize tanto necesitó en estos últimos años. Esta ausencia le llega en el mejor momento desde su reciente llegada, pero no tendrá problemas para estar en la revancha ante los brasileños en el Morumbí.

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La oportunidad de volver a jugar será para Leandro Brey, quien fue titular en el primer partido de este segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena: ante Sarmiento de Junín, por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina. A punto de cumplir 24 años, el surgido en Los Andes tendrá su 15ª participación en el año (13ª como titular), luego de ser quien reemplazó a Agustín Marchesín tras su grave lesión de rodilla.

El resto del equipo para el duelo ante los santiagueños de este viernes será casi en su totalidad alternativo. Con el objetivo claro de cerrar la serie de cuartos de final de la Sudamericana, el Vasco volverá a apelar a una rotación profunda por el torneo local, a sabiendas de que, aunque no tiene asegurada la clasificación a los playoffs, sí cuenta con un mayor margen de error.

Llegado a mediados de año, después de participar con su selección en el Mundial, Montero lleva 14 partidos bajo los tres palos del arco de Boca. Luego de un inicio con dudas, sus últimas actuaciones le dieron más confianza y fueron vitales para que el Xeneize siga con vida en las tres competencias. Hasta ahora recibió 12 tantos y mantuvo su valla invicta en cinco oportunidades. (TyC Sports).