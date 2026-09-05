Regional Pampeano: jornada de derrotas para Sportiva, Argentino y Universitario

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

Pasó otra jornada con mayoría de resultados negativos para los representantes bahienses en el Regional Pampeano masculino de rugby, que cuenta con la participación de clubes de las uniones Sur, Mar del Plata y UROBA.

En la máxima categoría del regional y en la parte superior de la tabla de posiciones, a Sociedad Sportiva se le escapó la victoria en la última pelota ante Comercial en Sierra de los Padres, donde el campeón marplatense se impuso 29 a 23.

Fue gracias a un try -convertido- apoyado en la última jugada en acción en la que el equipo celeste había concentrado defensas frente a la hache, abrieron la pelota hacia un extremo y definieron con superioridad numérica vía Jeremías Comins.

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A falta de cuatro fechas de fase clasificatoria, esta derrota complicó el escenario de Las Palomas en su búsqueda por -primero- la ventaja derportiva en semifinales y también el acceso mismo a los cruces. Este sábado Universitario (Mar del Plata) goleó a Los Cardos -en Tandil- por 57 a 12 y alcanzó al conjunto bahiense en el 3º lugar, aunque de momento la ventaja es del equipo bahiense. Pero también se vino Comercial, que aprovechó la victoria para recortar distancias y quedar a 2 puntos de meterse entre los cuatro.

Estos tres equipos jugarán un torneo aparte de acá a la decimocuarta fecha por asegurarse la clasificación. Sociedad Sportiva tiene que jugar en la última contra "Uni" en La Carrindanga, mientras que Comercial-Universitario se medirán en la fecha 12, en Sierra de los Padres.

En la primera rueda Sportiva le ganó a ambos: 24-8 a "Comercio" y 24-16 a "Uni".

Esta tarde el XV bahiense dominó prácticamente todo el encuentro (ventaja parcial al cabo del primer tiempo 12-5 por tries de Patricio Cantalejos y Alan Martínez), aunque en la segunda parte Comercial alcanzó el empate ni bien se reanudó: una pelota perdida por la visita en la salida le dejó servida la pelota al local para llegar al try y al empate en 12 a los 35 segundos.

Ya bajo la lluvia, Las Palomas lograron recuperarse y volvieron a proponer en campo rival, donde sacó algunas infracciones que Mateo Köhler cambió por puntos a los palos (15-12 y 18-15). De todos modos Comercial explotó la fortaleza de sus delanteros -en especial de la primera línea- para lograr profundidad, superar la línea de 22 metros y proponer. Así llegó un nuevo try para pasar al frente 22-18 a los 69m.

Pero en ese ida y vuelta que fue el partido, el Blanco sacó otro penal en las 10 rivales, buscó el line y con el maul llegó a su tercer try vía Francisco Cantalejos para recuperar la supremacía a 2 minutos del final (23-22). Instantes luego, la fatídica jugada con la que Comercial alcanzó su quinto try de la tarde y selló la victoria.

En las preliminares el XV bahiense pudo festejar gracias al triunfo de la Preintermedia (17-10), mientras que en Intermedia fue derrota Paloma por 40-12.

Ganó el puntero

Mar del Plata Club, que el próximo sábado se presentará ante Sociedad Sportiva en La Carrindanga, se llevó la victoria con punto bonus en su visita a Argentino.

El elenco marplatense ganó en el Country por 52 a 10, en un cotejo arbitrado por Esteban Bevaqua (Sur) y en el que el Chancho dejó una buena imagen ante el último campeón regional.

Más allá de la efectividad de la visita (26-3 al cabo del primer tiempo, con 4 tries), el XV del Azul tuvo muy buenos momentos de scrum y hasta pudo proponer en campo rival. Pero algunas chances en las 25 quedaron truncas por penales.

Si bien a los 11 minutos la visita ganaba 12-0, en adelante el encuentro se emparejó. Los locales lograron articular el juego con su pareja de medios Selvarolo-Correa (debut como titular) y plantearon un ida-vuelta. "Mardel" recién amplió cifras con dos tries en los últimos cinco minutos del lapso inicial.

Algo similar en el complemento, ya que tras el penal de Correa en la primera parte, Argentino recortó con try del octavo Nicolás Marengo a los 19m. (se desprendió del scrum con la pelota y apoyó), para el 26-10 con la conversión de Correa.

Mar del Plata Club, muy efectivo con el line y maul, terminó de cerrarlo con tres tries en los últimos cinco minutos.

La buena noticia de la jornada para los locales fue la victoria de la Preintermedia por 23-19, mientras que la Intermedia del Azul cayó 62-5.

En el otro encuentro de la décima fecha del TRP A hubo victoria del escolta Sporting ante San Ignacio por 44 a 22 como visitante.

La undécima fecha el sábado venidero tendrá estos cotejos: Sociedad Sportiva-Mar del Plata Club, Los Cardos-Argentino, Sporting-Comercial y Universitario M-San Ignacio.

TRP B: derrota "Piraña"

Universitario cayó este sábado ante Los Miuras, en Junín, por 33 a 13 en el inicio de la segunda fase del Regional Pampeano B.

El encuentro correspondió al grupo Permanencia, donde además Uncas (Tandil) derrotó a Estudiantes (Olavarría) por 31 a 17 como local.

En cuanto a Las Pirañas, los puntos logrados en Primera fueron de Tobías Andrade (un try y un penal) y Lautaro Carrio Biagetti (un try).

También en Intermedia fue caída del XV Rojo por 47-27.

La próxima fecha se jugará en 15 días: Universitario recibirá a Estudiantes y Uncas a Los Miuras.

La tercera y última va el 3 de octubre con Universitario-Uncas y Los Miuras-Estudiantes.

En esta instancia los equipos arrastran la totalidad de los puntos de la primera fase.