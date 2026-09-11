Brindan detalles del encuentro de rugby infantil Iñaki Irazusta en Sociedad Sportiva

Este sábado se llevará a cabo la decimocuarta edición del encuentro de rugby infantil Iñaki Irazusta, que organizará Sociedad Sportiva y es una de las citas anuales a nivel formativo para este deporte en nuestra ciudad.

Este tipo de encuentros se diferencian de los que se realizan de manera regular en el ámbito de la Unión de Rugby del Sur por ser multitudinarios y con participación abierta de la mayoría de los clubes de nuestra ciudad y de la región. Se viven, además, como verdaderos festivales deportivos con la participación de la familia.

Para brindar detalles de la edición de mañana en La Carrindanga, a partir de las 10 con la ceremonia inaugural, el dirigente Mariano D'Amore brindó detalles del "Iñaki" en El Diario Deportivo, que se emite de lunes a viernes por la web de La Nueva. desde las 15.

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Iñaki enseñando algún fundamento a los más chicos.

"La convocatoria es para las diez de la mañana para hacer la ceremonia oficial y desde las once arrancar con la competencia. Para nosotros organizar este encuentro es algo especial, es homenajear a alguien que fue muy importante para nuestro club desde la parte formativa. Iñaki Irasuzta fue un dirigente, jugador y formador de chicos, con un carisma muy especial y quedó un legado muy importante en la institución. Esperamos la participación de unos ochocientos chicos", dijo D'Amore.

"Es encontrarnos todos los clubes en un mismo lugar y un mismo día, algo que no suele pasar. Está nuestro encuentro, el de Argentino, el de Santa Rosa y el de Universitario. Nuclean a todos los jugadores de las categorías formativas desde los más chicos hasta la M14. Se juega en formato reducido, de poco tiempo por la cantidad de equipos, pero respetando el reglamento en cuanto a lo que debe jugar cada chico como máximo", dijo.

Además, coincide la realización del "Iñaki Irazusta" con una fecha importante del Regional Pampeano en la que Sociedad Sportiva recibirá a Mar del Plata Club, líder del certamen y último campeón (15.45).

En su rol de dirigente y referente organizativo del encuentro, D'Amore también dio otros detalles de la propuesta de este sábado y analizó el presente del rugby de base en el ámbito de la URS.

Mirá la entrevista completa: