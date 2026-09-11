“Hay que saber perder”: el polémico comentario de un campeón del mundo español sobre la Selección

Ya pasaron casi dos meses de la final del Mundial 2026, pero hay un tema en particular que sigue dando vuelta entre los protagonistas: los incidentes que se dieron al terminar el partido. Un momento de tensión entre los jugadores de España y Argentina que culminó con golpes, multas y sanciones.

Si bien la FIFA ya resolvió el caso con múltiples castigos para los involucrados, siendo Leandro Paredes el más afectado (recibió 10 fechas de suspensión), uno de los campeones del mundo con la Roja fue recientemente consultado al respecto. Y su respuesta, no hizo otra cosa que cuestionar la actitud de los futbolistas de la Albiceleste.

Se trata de Fabián Ruíz, actual mediocampista del PSG y pieza fundamental del plantel que conquistó la Copa del Mundo el pasado 19 de julio en Nueva Jersey. De hecho, fue quien marcó el primer gol de España en la victoria 2-1 sobre Bélgica por los cuartos de final.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Es un momento que todos vieron, y que a nadie le gusta ver. Hay niños pequeños que ven fútbol a los que no deberíamos mostrarles ese ejemplo. Hay que saber ganar y hay que saber perder. A nadie le gusta perder, pero fue un momento un tanto desagradable en una final de la Copa del Mundo”, comenzó diciendo sobre los incidentes.

“Siempre intentamos dar un buen ejemplo a todos, porque todo el mundo ve fútbol, ​​desde los más pequeños hasta los mayores. Fue un momento que a nadie le gustó, pero espero que se olvide y que la gente recuerde nuestras celebraciones, que fueron inolvidables", concluyó el español en diálogo con The Athletic.

En las redes sociales, los fanáticos argentinos reaccionaron a estas declaraciones y no dudaron en criticar la actitud del mediocampista. “Debe ser terrible ganar un Mundial y pasar desapercibido. Por eso tiene que hablar de Arg para figurar. No tomamos dimensión de lo grande que es nuestra selección”, “Parece que al mundo le c... un huevo que España salga campeón. Por eso hablan de Argentina constantemente”, “¿Festejos inolvidables? Es el campeón con menos aura de los últimos mundiales. Y que se laven la boca antes de hablar de Argentina. Siempre un europeo dando clases de moral”, fueron algunos de los comentarios.

Cómo fueron los incidentes

El episodio comenzó cuando los suplentes de España ingresaron al campo para celebrar la conquista del Mundial junto a sus compañeros. En ese momento, Rodrigo pasó cerca de Nahuel Molina y recibió un golpe en el pecho por parte del defensor argentino.

La acción provocó la reacción del futbolista español. Mientras ambos discutían, Eric García intervino para intentar separar a los protagonistas, pero la tensión escaló rápidamente. Fue entonces cuando apareció Leandro Paredes, que empujó al defensor español por el cuello.

Instantes después llegó Gavi para defender a su compañero y también terminó involucrado en el tumulto, cayendo al césped en medio del forcejeo.

La situación obligó a la intervención de otros jugadores y miembros de ambos cuerpos técnicos para evitar que el enfrentamiento pasara a mayores. Como consecuencia de los incidentes, Paredes vio la tarjeta roja y dejó el campo expulsado cuando el partido ya había terminado.

El escándalo, sin embargo, no terminó allí. En otras imágenes también se observó un fuerte cruce entre Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, y Dani Olmo, quien reclamaba por lo sucedido durante la celebración española.

Las suspensiones y multas para los jugadores y el cuerpo técnico

El castigo más severo recayó sobre Leandro Paredes, quien recibió 10 partidos de suspensión y una multa de 90.000 dólares. Por el mismo incidente, Nahuel Molina fue sancionado con 7 partidos y la misma suma de dinero, mientras que Thiago Almada y el español Gavi recibieron 1 partido de suspensión y una multa de 30.000 dólares cada uno.

En tanto, Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, fue suspendido por 3 partidos y multado con 30.000 dólares por un golpe a Dani Olmo. (TN)