Se renovó la imagen del torneo que jugará próximamente Villa Mitre

La Liga Argentina comienza una nueva etapa. En la previa de la temporada 2026/27, la competencia presenta una renovación de su identidad de marca, con un nuevo logotipo y un sistema visual que busca recuperar parte de su historia y, al mismo tiempo, actualizar la manera en la que se presenta y comunica.

El principal cambio está en la incorporación de la sigla LAB, en línea con el regreso de la sigla LNB para la máxima categoría. La nueva marca busca representar el lugar que ocupa la competencia como segundo escalón del básquetbol de clubes del país y el camino que propone hacia la máxima categoría.

Misma en la que volverá a participar Villa Mitre a partir de mediados de octubre venidero, en una continuidad que comenzó la noche del 21 de octubre de 2019, cuando le ganó a Del Progreso (General Roca) 75-56 en el Osvaldo Casanova.

Según se indicó desde la Asociación de Clubes en un comunicado, la construcción del nuevo logotipo toma como punto de partida el ADN de aquella primera identidad de la Liga Nacional, con una propuesta que simplifica, refina y moderniza sus elementos e incorpora nuevamente al básquet como parte central de la marca.

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Vuelve a ser LNB

La renovación parte de una idea que atraviesa todo el nuevo concepto: volver a las raíces no significa volver atrás, sino recuperar los valores sobre los que se construyó la Liga Nacional de Básquetbol para proyectarlos hacia una nueva etapa. Identidad, historia, federalismo, profesionalismo, comunidad y formación aparecen como algunos de los conceptos que acompañan este relanzamiento.

La nueva imagen también incorpora un sistema gráfico renovado. La paleta estará compuesta principalmente por azul oscuro y hueso, acompañados por naranja e índigo como colores de acento, mientras que la familia tipográfica Neue Plak será utilizada en las distintas piezas de comunicación.

Esta identidad tendrá presencia en los distintos espacios de la competencia: desde los contenidos digitales hasta las camisetas, los estadios y los diferentes soportes de comunicación, con el objetivo de darle a la LNB una imagen común y reconocible en cada punto de contacto con sus seguidores.

También Liga Femenina

La renovación también se extiende a las otras competencias de la Asociación de Clubes. A partir de esta nueva etapa, La Liga Femenina pasará a identificarse como LFB, con logotipos construidos sobre la misma base visual de la nueva identidad de la LNB.

Creada en 2017 a partir del impulso de un grupo de clubes para brindarles a las jugadoras argentinas una competencia propia, la Liga atraviesa hoy una etapa de crecimiento, con récord de equipos y presencia en el podio panamericano. Su nueva identidad apunta a representarla de manera uniforme, con fuerza, consistencia y orgullo.

De esta manera, LNB, LAB y LFB pasan a compartir un mismo lenguaje de marca, manteniendo la identidad propia de cada competencia dentro de un sistema visual común.