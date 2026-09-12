Fórmula 2: Varrone tuvo que abandonar tras ser chocado en la primera vuelta de la carrera sprint del GP de España

El piloto argentino Nicolás Varrone (Van Amersfoort Racing) fue chocado en la primera vuelta de la carrera sprint del Gran Premio de España de Fórmula 2 y debió abandonar.

Varrone, quien largó en el decimoctavo lugar, fue impactado por el indio Kush Maini (ART Grand Prix), luego de que este último no respetara el radio de giro en una de las curvas del Circuito de Madring e impactara de lleno al piloto argentino, quien tuvo que abandonar.

De esta manera, Varrone continúa teniendo un fin de semana verdaderamente para el olvido en Madrid, ya que este viernes había protagonizado un fuerte choque durante la clasificación.

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En lo que respecta a las primeras posiciones, el triunfo fue para el japonés Ritomo Miyata (Hitech), mientras que el podio lo completaron el brasilero Emerson Fittipaldi Jr. (AIX Racing) y el neerlandés Laurens Van Hoepen (Trident).

Los otros pilotos que sumaron puntos fueron el mexicano Noel León (Campos Racing), el noruego Martinius Stenshorne (Rodin Motorsport), el brasilero Rafael Camara (Invicta Racing), el irlandés Alex Dunne (Rodin Motorsport) y el español Mari Boya (PREMA Racing).

Con este resultado, el búlgaro Nikola Tsolov (Campos Racing) se mantiene como líder del campeonato con 177 puntos, aunque Camara recortó una buena distancia y se puso a solo ocho unidades.

La actividad en la Fórmula 2 continuará este domingo con la carrera principal, que está programada para las 6:25 de la mañana (hora de Argentina). (NA).