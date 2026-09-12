En vivo: Colapinto avanzó a la Q2 en la Clasificación del GP de España, en el exigente circuito de Madrid

Con Franco Colapinto como protagonista, se realiza en estos momentos la Clasificación del Gran Premio de España, correspondiente a la fecha 14 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 y que se realiza en el nuevo y exigente circuito "Madring" en la ciudad de Madrid.

Luego de una accidentada Práctica Libre 3, en la que se despistaron Lewis Hamilton (Ferrari) y Oliver Bearman (Haas), los pilotos buscan la mejor colocación de cara a la carrera principal, que se largará este domingo a las 11.

En esa última tanda de entrenamientos, el piloto argentino tuvo su mejor performance del fin de semana, tras finalizas 11° y delante de su compañero de equipo Pierre Gasly, quien terminó 16°.

El viernes Franco había sido 14º y 15º tras sus primeras salidas a pista en Madrid.

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En todas las sesiones de entrenamiento lideraron los Mercedes Benz, con George Russell siendo el más veloz en la primera y Andrea Kimi Antonelli en las dos restantes.

*El minuto a minuto de la Clasificación

11.18hs: Asegura Franco

Colapinto volvió a trepar al noveno lugar, superando nuevamente a Pierre Gasly (11°) y asegurando definitivamente su lugar en la Q2.

11.09hs: Franco, noveno

Colapinto cerró en la novena colación su primera vuelta rápida en la Q1. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, terminó 12° en su primera cronometrada.

11.08hs: Aparece Red Bull

Liam Lawson marcó el mejor registro (1: 33:316) en su primera salida a pista.

11.07hs: En marcha los Alpine

Franco Colapinto y Pierre Gasly salen a pista en busca del primer registro en la Q1.

11.04hs: Arrancó el puntero

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes Benz) marcó el primer mejor registro, en su primera salida a la pista. Giró en 1:33:566.

11.00hs: ¡A la pista!

Los 22 pilotos, con Franco Colapinto, van en busca de los mejores 16 tiempos para avanzar a las Q2.