Colapinto fue más veloz que Gasly, en una práctica accidentada y antes de la Clasificación

Una accidentada Práctica Libre 3 tuvo esta mañana el Gran Premio de España, que se corre en el nuevo y desafiante circuito "Madring", en la capital española, correspondiente a la fecha 14 del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

La tanda estuvo demorada más de media hora luego de los trabajos que tuvieron que realizar en el trazado semiurbano, como consecuencia de un leve accidente sufrido por Lewis Hamilton, quien perdió el control de su Ferrari e impactó contra el muro en la última curva.

Además, en la reanudación de la actividad Oliver Bearman (Haas) también se despistó y obligó a finalizar el entrenamiento a falta de un minuto, luego de un fuerte impacto que destrozó la parte izquierda de su auto.

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El más veloz de la última Práctica Libre antes de la Clasificación (comenzará a las 11) fue el líder del campeonato Andrea Kimi Antonelli (Mercedes Benz) realizando la vuelta en 1:32:797.

Detrás del italiano quedaron Charles Leclerc (Ferrari, a 0.166s) y Oscar Piastri (McLaren, a 0.189s).

Mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó 11° quedando a 1,549s de Antonelli pero siendo más veloz que su compañero de equipo Pierre Gasly, quien culminó 16°.

De esta manera, el pilarense mejoró lo hecho en las tandas de entrenamiento de ayer, ya que había sido 14º y 15º tras sus primeras salidas a pista en Madrid, que tendrá su carrera principal el domingo a las 11.

"El auto está un poco raro para manejar", admitió el pilarense al contar sus primeras sensaciones con el Alpine en tierras españolas.

Por otra parte, en el primer día de acción, los Mercedes Benz mostraron los mejores resultados, ya que la primera tanda la lideró George Russell y la segunda Kimi Antonelli, puntero del campeonato.

*Los accidentes de Hamilton y Bearman

*En vivo

8.47hs: ¡Otra bandera roja y fin de la Práctica Libre 3!

Oliver Bearman (Haas) sufrió un accidente e impactó su auto contra el muro, en el cierre de la tanda lo que obligó a dar por finalizada la misma.

8.43hs: Franco, décimo

Colapinto trepó al décimo lugar luego de otra vuelta cronometrada, quedando a un segundo y medio del más veloz, Andrea Kimi Antonelli.

8.42hs: Manda el puntero

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes Benz), líder del campeonato, quedó primero tras realizar el mejor tiempo en 1:32:797, superando a Charles Leclerc.

8.36hs: Franco por sobre Pierre

Colapinto giró apenas más rápido que Gasly, quedando séptimo y octavo en las posiciones.

8.32hs: ¡Vuelve la acción!

Luego de más de media hora de detención por el accidente de Lewis Hamilton, se reanudó la tanda de entrenamientos con 15 minutos y 38 segundos para girar.

8.17hs: Se detuvo el reloj

A falta de 15 minutos 38 segundos, se detuvo el reloj de la Práctica Libre mientras siguen trabajando en la seguridad del circuito tras el accidente de Lewis Hamilton.

Cuando finalicen los trabajos, los pilotos tendrán más de un cuarto de hora para seguir probando.

8.09hs: Sigue detenida la práctica

Auxiliares continúan trabajando en el sector deteriorado tras el accidente de Lewis Hamilton y aún no se reanudó la actividad en Madrid.

Restan sólo 20 minutos para que finalice la tanda de entrenamiento.

7.57hs: Bandera roja

Se paró la Práctica Libre 3 tras el accidente de Lewis Hamilton, quien debió abandonar su auto tras un leve impacto contra el muro.

7.53hs: ¡Chocó Hamilton!

Lewis (Ferrari) sufrió un leve impacto tras perder el control de su auto, en la última curva del circuito mientras venía realizando una muy buena vuelta.

El piloto británico logró sacar el auto por sus propios medios, aunque dañó la parte delantera.

7:50hs: Gira Franco

Colapinto (Alpine) marcó el noveno registro, tras dar la vuelta en 1:35:551.

7:49hs: Arrancó Kimi

Andra Kimi Antonelli (Mercedes Benz) lidera el pelotón tras su primera salida, luego de marcar un tiempo de 1:33:664.

7.46hs: Arriba las Ferrari

Lewis Hamilton y Charles Leclerc marcaron los mejores registros, liderando el británico con 1:34:284.

7.40hs: Primeros registros

Los Audi de Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto marcaron los primeros tiempos de la PL3: 1:35:721 y 1:35:777.

7.37hs: ¡Franco a la pista!

Colapinto sale a girar en el Madring, en el marca de la última prueba libre.

7.30hs: ¡A la pista!

Los pilotos tienen una hora para probar por última vez antes de la Clasificación.