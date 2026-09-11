Las primeras sensaciones de Colapinto en Madrid: "El auto está un poco raro para manejar"
El argentino fue 14° y 15° en las primeras prácticas libres del Gran Premio de España.
Franco Colapinto contó las primeras sensaciones luego de las Prácticas Libres 1 y 2 del Gran Premio de España, que se puso en marcha hoy en el flamante y exigente circuito Madring, en Madrid.
El piloto argentino terminó 14° y 15° luego de las primeras tandas de entrenamientos lideradas por George Russell y Kimi Antonelli de Mercedes Benz.
"Creo que estamos a años luz de los Racing Bulls (Liam Lawson y Arvid Lindblad), hay que entender el por qué. Fue un día difícil, estamos lejos y hay mucho por mejorar", comparó el piloto de Alpine.
"No pudimos dar un salto de una práctica a otra. Perdimos carga atrás y el auto va muy mal, está muy impredecible y un poco raro de manejar. De una práctica a otra no dimos el paso que tendríamos que haber dado", se lamentó el pilarense.
Además, Franco analizó el nuevo circuito, en el que hubo un sólo accidente tras el despiste de Lindbad, y ya puso el foco en lo que viene
"Es una difícil, especialmente de pasar, es imposible pasar a alguien. Veremos que pasa el domingo (en el Gran Premio), hay mucho por trabajar hoy a la noche y por entender", cerró Colapinto en diálogo con ESPN.
La fecha 14 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 continuará este sábado con la Práctica Libre 3 (desde las 7.30) y la Clasificación (a las 11).
Mientras que el domingo se correrá el Gran Premio a partir de las 10.