Las primeras sensaciones de Colapinto en Madrid: "El auto está un poco raro para manejar"

Franco Colapinto contó las primeras sensaciones luego de las Prácticas Libres 1 y 2 del Gran Premio de España, que se puso en marcha hoy en el flamante y exigente circuito Madring, en Madrid.

El piloto argentino terminó 14° y 15° luego de las primeras tandas de entrenamientos lideradas por George Russell y Kimi Antonelli de Mercedes Benz.

"Creo que estamos a años luz de los Racing Bulls (Liam Lawson y Arvid Lindblad), hay que entender el por qué. Fue un día difícil, estamos lejos y hay mucho por mejorar", comparó el piloto de Alpine.

"No pudimos dar un salto de una práctica a otra. Perdimos carga atrás y el auto va muy mal, está muy impredecible y un poco raro de manejar. De una práctica a otra no dimos el paso que tendríamos que haber dado", se lamentó el pilarense.

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Además, Franco analizó el nuevo circuito, en el que hubo un sólo accidente tras el despiste de Lindbad, y ya puso el foco en lo que viene

"Es una difícil, especialmente de pasar, es imposible pasar a alguien. Veremos que pasa el domingo (en el Gran Premio), hay mucho por trabajar hoy a la noche y por entender", cerró Colapinto en diálogo con ESPN.

La fecha 14 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 continuará este sábado con la Práctica Libre 3 (desde las 7.30) y la Clasificación (a las 11).

Mientras que el domingo se correrá el Gran Premio a partir de las 10.