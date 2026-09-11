Fórmula 2: fuerte accidente en la práctica del nuevo y exigente circuito de Madrid

Un fuerte accidente se registró esta mañana en la Práctica Libre de la Fórmula 2, que marcó el inicio de la acción en el nuevo y exigente circuito de Madrid, donde luego movió la Fórmula 1.

Tasanapol Inthraphuvasak sufrió un fuerte golpe contra el muro y su monoplaza se incendió, en la curva 19 del Madring cuando promediaba la primera tanda de entrenamientos.

Afortunadamente el piloto tailandés logró salir ileso pese al fuerte impacto y a las llamas que afectaron a su unidad.

El Circuito de Madring, que se estrenó este año, es nuevo en el calendario y varios pilotos habían advertido que podía llegar a ser un fin de semana caótico.

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En lo que respecta al desarrollo de la sesión, el mejor tiempo fue para el búlgaro y líder del campeonato, Nikola Tsolov (Campos Racing), quien registró un tiempo de 1:47,059, mientras que el argentino Nicolás Varrone (Van Amersfoort Racing) tuvo una destacada actuación al finalizar en la segunda colocación, a solo 110 milésimas.

El argentino, que viene de sumar un punto en el GP de Italia, busca conseguir una buena regularidad que le permita encarar de manera positiva la recta final de la temporada.

La actividad en la Fórmula 2 continuará a las 10 de la mañana con la clasificación.