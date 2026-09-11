Gran Premio de España: Colapinto se enfrenta al exigente circuito de Madring

Este viernes dará inicio la actividad preliminar correspondiente al Gran Premio de España, que se llevará a cabo en el exigente circuito Madring Sur, en Madrid.

La carrera principal se largará el domingo a las 10 (hora de nuestro país) y se podrá ver por Disney+ y Fox Sports.

Hoy comenzarán los entrenamientos, con una primera sesión a las 8.30 (hora de nuestro país), mientras que a las 12 se realizará la segunda.

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Para Franco Colapinto y para el resto de los pilotos de la categoría, comienza hoy el desafío que representa un circuito completamente nuevo para la categoría. El argentino sabe que buena parte de sus posibilidades estarán relacionadas con la capacidad de adaptarse rápidamente a un trazado que nadie conoce en condiciones de carrera, aunque ya en la F2 se cobró un importante accidente.

El Madring Sur presentará es un trazado callejero que cuenta con 22 curvas, un largo de 5,416 kilómetros y donde la carrera principal se desarrollará a un total de 57 vueltas.

En cuando a la escudería francesa y las chances de sus pilotos, el principal interrogante pasa por lo deportivo. ¿Qué puede ofrecer el Alpine A526 en un circuito del que todavía no existen referencias reales para los pilotos? La respuesta la tendremos en las primeras sesiones de entrenamientos.

Este es el detalle de actividades en Madrid, con horarios de nuestro país:

Hoy: práctica libre 1 (8.30) y práctica libre 2 (12).

Sábado: práctica libre 3 (7.30) y clasificación (11).

Domingo: carrera (10).