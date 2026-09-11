Ordenan medidas de prueba contra Chiqui Tapia por su patrimonio

El fiscal Gerardo Pollicita ordenó medidas de prueba contra Claudio Chiqui Tapia.

Luego de que la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones definió que el Juzgado Federal N° 4 de Ariel Lijo quedara a cargo de la causa, la Fiscalía solicitó medidas para avanzar en la investigación.

Entre los puntos más importantes del escrito, se encuentra el pedido para que se levante el secreto fiscal, bancario y financiero del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para reconstruir su situación económica y saber si hubo un incremento desmedido en su patrimonio.

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Tapia es investigado por presunto enriquecimiento ilícito por su función como funcionario público en el CEAMSE, a raíz de una denuncia de Guillermo Tofoni.

Pollicita busca determinar si entre 2016 y la actualidad, el mandamás del fútbol argentino tuvo un incremento patrimonial “apreciable” por sí mismo o mediante otra persona durante su cargo.

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