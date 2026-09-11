Diario de viaje, día -1: la acreditación, Messi, Maradona y una enorme expectativa

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

La sensación que me dejó recorrer Rosario durante mi primer día fue sumamente positiva.

Llegar a un evento semejante, como serán los XIII Juegos Suramericanos, suele implicar descubrir caminos, calcular distancias y develar esos pequeños secretos que esconden la organización y la ciudad hasta que, finalmente, se abre el telón.

Esta vez, poco de eso sucedió. Rosario, sede principal de los Juegos, ya nos recibió en un par de oportunidades —2022 y 2025— y sabe perfectamente lo que implica asumir el compromiso de ser anfitriona.

Entonces, más allá de especular con las obras nuevas —el Centro Acuático, las Arenas, la Villa—, en líneas generales, todo estaba listo un día antes de que comenzara la acción.

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El dato no es menor. Por experiencia, me ha tocado ver cómo se siguen colocando baldosas con los Juegos ya comenzados, pintando rampas, terminando pistas y hasta instalando cartelería en las últimas horas (pero en las últimas horas de los Juegos, no de la previa). Esas postales de una organización que llega con lo justo, tan habituales en este tipo de acontecimientos, esta vez no aparecieron o fueron muy bien disimulados.

Este viernes, cuando junto a Victoria Álvarez Fortunato recorrimos el Parque Independencia, vimos mucha gente trabajando, sí, pero también observamos que prácticamente todo estaba a punto.

Así llegamos hasta el Centro de Prensa, ubicado en uno de los pabellones de la ex Rural, para retirar la acreditación que nos permitirá trabajar durante estas dos semanas con accesos exclusivos y permisos reservados a los medios.

El trámite fue sencillo, sin inconvenientes. A la salida nos cruzamos con colegas que estaban en la misma. Esos con los que nos vemos una o dos veces por año, pero con quienes mantenemos una relación casi olímpica, de esas que trascienden cada cobertura y se sostienen a través del tiempo.

Pero la tarde tenía guardada una sorpresa más, un giro por fuera de lo laboral.

La distribución de partidos de la Liga Profesional de fútbol quiso que el viernes, para abrir la fecha 9, Newell's fuera local de Vélez Sarsfield.

La oportunidad de presenciar el partido, en medio del Parque Independencia, le puso otro color a una tarde nublada. Mientras a unas cuadras todo eran preparativos, en el Coloso Marcelo Bielsa era carnaval: color, humo, canciones y olor a choripán.

El contraste resultaba inevitable. A un lado, los Juegos que comenzaban a tomar forma; al otro, el fútbol, con su propia ceremonia, sus códigos y esa capacidad intacta de convertir una tarde cualquiera en un acontecimiento.

Ni hablar si se trata de la casa de Messi y la que en 1993 recibió a Diego. De hecho, de la popular "Maradona" cuelga una bandera dedicada a Central que dice "Nunca los tendrás", con la cara de los dos mejores futbolistas de la historia.

Y en la previa, cuando la voz del estadio saluda a la gente, se escucha una frase que el propio Maradona envió en 2018, cuando por entonces dirigía a Dorados, en México. En una parte de la misma se escucha: "Los demás usan megáfono, papá. Y eso no es la historia del fútbol, la historia del fútbol se llama Newell's Old Boys".

Desde allí salí en vivo para El Diario Deportivo, el programa de streaming que hacemos con los compañeros de la sección Deportes de La Nueva. Va de lunes a viernes, de 15 a 16, por esta web, aunque también se puede ver en YouTube o en Twitch.

El regreso al "búnker" fue tranquilo. Una calma que, sabemos, irá desapareciendo hasta el sábado 26. Porque desde este domingo, cuando comience la acción —hoy sábado será la Ceremonia de Apertura—, todo se volverá frenético.

La expectativa es enorme. Serán 658 los argentinos compitiendo, con la implicancia de hacerlo de local, con mucho público acompañando. Y cuando nos queramos acordar, estas dos semanas de acreditaciones, recorridas, competencias, medallas, encuentros y kilómetros quedarán atrás.

La seguimos mañana.

La Nueva. está presente para cubrir las alternativas de los XIII Juegos Suramericanos desde el lugar de los hechos.

Podés seguir la información al instante en:

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-Programa de streaming El Diario Deportivo (lunes a viernes de 15 a 16) por lanueva.com, twitch.tv/lanuevaweb y YouTube (La Nueva Web).

-Programa de LU2 Radio Bahía Blanca Allica y Prieta (lunes a viernes de 13.30 a 15)

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior (Rosario, Argentina)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)