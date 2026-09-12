Colapinto, feliz tras el 9° puesto: "Creo que es mi mejor clasificación en F1, no teníamos auto para estar ahí"

Franco Colapinto se mostró feliz por su trabajo hecho en la Clasificación del Gran Premio de España, correspondiente a la fecha 14 del Campeonato Mundial de la Fórmula 1.

El pilarense terminó noveno con su Alpine y largará desde la zona de puntos en la carrera principal, que tendrá a Lando Norris (McLaren) partiendo desde el lugar de privilegio y que se pondrá en marcha el domingo a las 11.

"No esperábamos pasar a Q3, estaba muy difícil hoy. Hice una vuelta que... fue una locura", admitió Franco, en relación a lo hecho en la Q2.

"Extraje lo máximo del auto, que era lo que quería. Feliz con los resultados. Mañana es una carrera larga pero intentaremos sumar puntos", avisó.

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Además, habló de una increíble maniobra, cuando logró recuperar el auto después de perderlo en la particular curva del circuito de "Madring" denominada "La Monumental" (ver abajo).

"Se me puso muy de cola en la curva larga, se puso feo, por suerte tuvimos revancha. Fue una linda salvada para ponerle un poco de emoción a la Qualy", bromeó Franco.

"Estoy muy contento -insistió- creo que es una de mis mejores clasificación en la F1, más que nada porque no teníamos el auto para estar ahí. Haber quedado noveno es un gran esfuerzo. Todas la vueltas fueron buenas, consistentes y con buenas mejoras", redondeó.

Para tomar dimensión de lo hecho por Franco, cabe mencionar que su compañero de equipo, Pierre Gasly, terminó 14° sin poder avanzar a Q3.

La grilla de partida completa quedó de la siguiente manera: