La maniobra de Franco Colapinto que fue clave en la qually

Franco Colapinto tuvo una jornada excepcional en la qually del Gran Premio de España, al conseguir el 9º lugar para la carrera principal del domingo. Que, según dijo luego, fue su mejor clasificación en la Fórmula 1.

Durante las tres tandas clasificatorias el pilarense de Alpine fue noticia por una maniobra que confirmó su destreza al volante del monoplaza.

En la Monumental, la compleja curva del circuito de Madring, el piloto argentino tuvo muñeca férrea para controlar el volante en un instante de inestabilidad.

Así fue la acción: