Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Fórmula 1.

La maniobra de Franco Colapinto que fue clave en la qually

El piloto argentino se metió entre los 10 de arriba en la grilla para el Gran Premio de España.

Foto: @DeportesAlTacok.

Franco Colapinto tuvo una jornada excepcional en la qually del Gran Premio de España, al conseguir el 9º lugar para la carrera principal del domingo. Que, según dijo luego, fue su mejor clasificación en la Fórmula 1.

Durante las tres tandas clasificatorias el pilarense de Alpine fue noticia por una maniobra que confirmó su destreza al volante del monoplaza. 

Noticias Relacionadas

En la Monumental, la compleja curva del circuito de Madring, el piloto argentino tuvo muñeca férrea para controlar el volante en un instante de inestabilidad.

Así fue la acción:

Seguinos en Google Noticias
Sumate a la conversación. ó Registrate
Iniciaste sesión como Cerrar sesión

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE