Hora, TV y formaciones: el River de Ponzio expone su racha ante el Atlético Tucumán de Falcioni

River visitará este sábado a Atlético Tucumán, por la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura, con el objetivo de conseguir un nuevo triunfo que le permita meterse en los puestos de clasificación a los playoffs.

El encuentro, que está programado para las 17:30, se llevará a cabo en el Estadio Monumental Presidente José Fierro y se podrá ver a través de TNT Sports.

El árbitro designado fue Andrés Gariano, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco.

*La previa

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River llega a este encuentro en plena recuperación, ya que después de un mal inicio de campeonato que derivó en la renuncia del director técnico Eduardo Coudet, comenzó el interinato de Leonardo Ponzio, quien consiguió dos triunfos en el cargo ante Banfield (3 a 2) e Independiente Rivadavia Mendoza (3 a 1).

De esta manera, el "Millonario" alcanzó los 10 puntos y escaló hasta la décima posición, por lo que una nueva victoria lo metería en puestos de clasificación a los playoffs en la Zona B.

Atlético Tucumán, por su parte, viene de ganarle 2-1 de manera agónica a Racing en la octava fecha, resultado que le permitió alcanzar las 13 unidades y así ubicarse cuarto.

El equipo tucumano, que es dirigido por Julio César Falcioni, también pudo escalar en la tabla anual gracias a los buenos resultados cosechados en las últimas fechas, lo que le permitió tomar un poco de respiro en la pelea por la permanencia.

*Probables formaciones

-Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Leonel Vega; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

-River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Ángel Correa, Thiago Almada; Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

-Estadio: Monumental Presidente José Fierro

-Árbitro: Andrés Gariano

-VAR: Silvio Trucco

-Hora: 17:30. TV: TNT Sports

Agencia NA