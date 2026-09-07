Vila estalló contra el arbitraje tras la derrota ante River: "Son bandidos"

El presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, disparó contra el árbitro Nicolás Ramírez tras la caída por 3-1 ante River en el Monumental, por la fecha 8 del Clausura, y lo trató de "caradura" y "bandido", al igual que a Federico Beligoy, Director Nacional de Arbitraje en Argentina.

“¿Cómo me voy? Muy caliente con el arbitraje. El árbitro es un bandido. Tenía la esperanza de que Ramírez se redimiera del papelón que hizo el año pasado en la Copa Argentina, pero no, es un caradura", contestó el principal dirigente de la Lepra luego de la derrota.

Si bien el juez principal cobró un penal contra Ángel Correa que Gonzalo Montiel cambió por gol, el malestar de la dirigencia del club mendocino viene de antaño, cuando conquistó la Copa Argentina 2025 y el mismo árbitro les expulsó a dos futbolistas.

"Si miramos la final de la Copa Argentina, lo que hizo es de público conocimiento. No hace falta que lo diga yo. Hoy inclinó la cancha para un solo lado y no quiero que nos dirija más", continuó su queja Vila ante los micrófonos.

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A su vez, el descargo del presidente también alcanzó a la autoridad máxima del arbitraje en el fútbol argentino: "Él y el jefe de los árbitros, Beligoy, que es otro bandido. No voy a pedir nada. Si quiere dirigir, que siga dirigiendo".

Por último, Vila se despachó con otro insulto para el juez principal del encuentro: "Es muy difícil dar vuelta un resultado cuando jugamos contra 12. Con todo lo que trabajan el cuerpo técnico y los jugadores, viene un pelotudo como este y hace desastres”. (TyC Sports).