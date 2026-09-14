La Asociación Bahiense salió al cruce tras el reclamo de la árbitra Marjorie Stuardo

La Asociación Bahiense de Básquetbol, por intermedio de su presidente, Guillermo Barco, y el vicepresidente, Leonardo Gómez Talamoni, solicitó derecho a réplica respecto de la nota publicada en este medio (ver aparte), en la cual la árbitra Marjorie Stuardo reclamó el cese de su apartamiento institucional, involucrando directamente al Colegio de Árbitros y haciéndolo extensivo a la ABB.

La nota indica textualmente:

"En primer lugar, dejo expresamente establecido que la Asociación Bahiense de Básquet no recibió ningún telegrama laboral, carta documento, comunicación fehaciente ni intimación de la señora Stuardo en los términos referidos en la publicación.

Por lo tanto, la afirmación o insinuación de que la ABB habría recibido dicha comunicación y que posteriormente habría omitido darse por notificada o responderla no encuentra respaldo alguno en los registros de nuestra institución.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En segundo lugar, resulta indispensable efectuar una precisión respecto de la estructura institucional del básquet bahiense.

El Colegio de Árbitros es un órgano independiente de la Asociación Bahiense de Básquet.

La ABB no ejerce sobre el Colegio facultades de dirección, conducción o disciplinarias y, particularmente, no interviene en la designación de árbitros/as, en la conformación de los equipos arbitrales, en su distribución por categorías ni en la determinación de quiénes son designados para los distintos encuentros o instancias de competencia.

En consecuencia, cualquier decisión relativa a las designaciones arbitrales o a un eventual apartamiento de una árbitra no puede ser atribuida a la Asociación Bahiense de Básquet, por cuanto la ABB carece de competencia y participación en tales decisiones.

Esta circunstancia reviste especial importancia porque la difusión de información que no distingue adecuadamente entre las instituciones involucradas puede generar en el público una conclusión equivocada: que la Asociación Bahiense de Básquet habría dispuesto, promovido, consentido o participado de un supuesto apartamiento de la señora Stuardo. Eso no ha ocurrido.

La ABB respeta el derecho de la señora Stuardo a formular los reclamos que considere pertinentes y a recurrir a los mecanismos institucionales, administrativos o judiciales que estime correspondientes. No cuestionamos ese derecho ni pretendemos interferir en una controversia que, en lo que respecta a las designaciones arbitrales, involucra a un órgano que no depende de esta Asociación.

Pero ese legítimo derecho no puede traducirse en la atribución a la ABB de hechos o decisiones ajenas a su competencia.

La ABB no pretende impedir la difusión de opiniones, reclamos o controversias de interés público. Por el contrario, entiende que el ejercicio responsable del periodismo requiere que, cuando se atribuyen hechos concretos a una institución, se identifique correctamente al organismo responsable y se respete la delimitación de competencias existente entre las distintas entidades deportivas.

En consecuencia, solicitamos que esta aclaración sea difundida con suficiente visibilidad y alcance, de manera que quienes hayan tomado conocimiento de la publicación original puedan conocer también la posición de la institución involucrada.

Por último poner de manifiesto que entendemos que tanto las designaciones en el Colegio de Árbitros, como en cualquier orden de la vida lo debe ser por mérito sin distinción de Género.

Asimismo y como se lo hemos demostrado en reiteradas ocasiones a la árbitra en cuestión nuestras puertas están abiertas para generar un espacio de diálogo para acercar a las partes en este tipo de controversias".