La árbitra Marjorie Stuardo reclamó el cese de su apartamiento institucional

La árbitra de básquetbol Marjorie Stuardo, primera mujer Categoría A en el arbitraje de nuestra ciudad, efectuó un reclamo hacia el Colegio de Árbitros local que se extiende también a la Asociación Bahiense de Básquetbol.

Lo hizo a través de un comunicado difundido por su abogada, Melisa García, especialista en equidad femenina y fundadora de la Asociación de Abogadas Feministas. Es quien lideró dos casos resonantes en el deporte nacional como el de la árbitra Bianca Tedesco y el de la futbolista Macarena Sánchez.

"(Stuardo) Denuncia públicamente un escenario de desigualdad, persecución y desatención laboral dentro del ámbito arbitral local", se indica en el comunicado.

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"El conflicto se profundizó tras la presentación de un petitorio en junio pasado, en el cual se solicita la regularización institucional del Colegio de Árbitros de Bahía Blanca y la creación de una Subcomisión de Género. Como respuesta a estos reclamos, Stuardo comenzó a sufrir una marcada exclusión en las designaciones, lo que se advierte en base a estadísticas recientes. Las mismas confirman que la jueza registra un 0% de coincidencias con árbitros de su misma jerarquía (Categoría A), quedando relegada y perdiendo espacio de manera drástica en las instancias decisivas de play-offs", agregan.

En un espacio históricamente constituido y monopolizado por varones, donde Stuardo logró hacerse camino a base de idoneidad y virtud, su apartamiento funciona como una represalia directa ante su condición de mujer.

"Esta exclusión arbitraria expone una problemática de fondo. En un espacio históricamente constituido y monopolizado por varones, donde Stuardo logró hacerse camino a base de idoneidad y virtud, su apartamiento funciona como una represalia directa ante su condición de mujer. Al cuestionar las conductas vigentes y exigir transparencia, la institución responde con mecanismos de disciplinamiento que buscan desplazarla de los lugares de toma de decisión, pretendiendo perpetuar el arbitraje como un territorio exclusivamente masculino donde las voces femeninas que demandan derechos son silenciadas y aleccionadas. Stuardo señala que esta dinámica no solo coarta su crecimiento y daña su economía, sino que busca frenar el avance de nuevas camadas de árbitras mujeres en el deporte", se indicó.

También se informó que ante este panorama Stuardo envió a la ABB un telegrama laboral para exigir el cese inmediato de estas conductas.

Este escenario no sólo afecta al arbitraje y la perspectiva de género en el deporte, sino que pone de manifiesto que la Asociación Bahiense de Básquet (ABB) no puede desconocer lo que sucede, dada su relación de inherencia con el Colegio de Árbitros.

"Sin embargo, las autoridades competentes han evitado darse por notificadas; una actitud que infiere destrato y menosprecio por la realidad de la jueza, esquivando además los lineamientos de convivencia de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB)", indicaron.

"Asimismo, es de vital relevancia comprender que este escenario no sólo afecta al arbitraje y la perspectiva de género en el deporte, sino que pone de manifiesto que la Asociación Bahiense de Básquet (ABB) no puede desconocer lo que sucede, dada su relación de inherencia con el Colegio de Árbitros. En la misma línea de conducta del colegio, la ABB tampoco se notificó del telegrama mencionado, lo que presume la ausencia de voluntad y seriedad con la que se aborda la preocupante coyuntura en la que se encuentra Marjorie. Desde el entorno de la deportista advierten que estas actitudes ponen al básquetbol de Bahía Blanca en una situación de profundo deterioro institucional", concluyó el mensaje difundido por la doctora García.