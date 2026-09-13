Diario de viaje, día 1: José Meolans, Agostina Hein y las carreras de natación que nunca se vieron

Meolans y Hein, en su hábitat. Fotos: La Nueva.

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Se terminó la espera, los XIII Jegos Suramericanos largaron este domingo con diez deportes. Comenzaron también las corridas, la coordinación, esa ansiedad por ir conociendo algunos secretos para llevar adelante la mejor cobertura posible.

Siempre, salvo en los Juegos Olímpicos de París 2024, el primer día es un tanto caótico. A veces, los primeros días.

Falta información importante, señalización, voluntarios con respuestas y tranquilidad. Y en ese trajín, la jornada se vuelve muy larga, pese a que dure unas 12 horas, como la mayoría.

Además, por tratarse de un domingo, hubo mucha gente, más allá de que la temperatura no paso de los 13 °C. El Fan Fest de Rosario, en pleno Parque Independencia, explotó. Se observaron largas filas para comer o ir al baño.

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Así, fue difícil encontrar alguna mesa libre sobre el Bulevard Oroño, donde abundan los carritos y es buena la variedad. También son accesibles los precios, pero ya ahondaré más en próximas ediciones.

Una de las grandes atracciones del primer día era la natación.

Aunque la delegación nacional se encuentra compitiendo sin su máxima figura, Agostina Hein, había expectativa por lo que podía lograr el resto del equipo.

Primero hay que decir que Agostina está en Rosario, acompañando y también ayudando a los entrenadores en la previa y durante las carreras.

Me la crucé al borde de la pileta, conversamos unos minutos y me contó que la recuperación (fue operada de apendicitis) marcha de acuerdo a lo estipulado; incluso, ya con actividad en el agua. Hein tiene aura, como dicen los pibes ahora; aunque yo prefiero definirlo como respeto, educación, carisma y voluntad.

También nos cruzamos con José Meolans, a quien había entrevistado el mes pasado cuando participó del evento "Siete días de nado" en Bahía.

"Es un evento imperdible para todo el deporte argentino, valorado y que también creo que, no solo por el evento, sino por la infraestructura que después nos queda. Ese aporte es determinante. Así que voy a estar, porque me gusta y porque es una decisión propia que va más allá de una invitación", me dijo aquella vez en Villa Mitre.

Obviamente, no pasó desapercibido y fue llamado a cada rato para sacarse fotos.

Ah, a propósito. El estadio (con tribunas temporales para mil personas) quedó chico. La modalidad de accesos es la siguiente: se venden por 10 mil pesos, aunque si queda lugar, se puede ingresar de manera gratuita. Por lo que averigué, había unos cien lugares libres... y más de mil personas afuera.

También quedó chico el espacio para la prensa.

En la propia pileta, hay dos sectores (para permanecer de pie) de no más de tres metros cuadrados. Pero eso no es lo más incómodo: detrás, en una carpa contigua, donde la temperatura seguramente es unos 15 grados menos, se encuentra la zona mixta: el lugar donde los periodistas entrevistamos a los protagonistas.

El detalle es que no se ve la competencia desde allí, por su infraestructura, pero tampoco hay televisores para ir siguiendo las carreras. Algo que podría solucionarse en la segunda jornada.

Por allí pasaron los medallistas Ceballos, Berrino, Dieleke, Barbeito y Alba, con sus emociones a cuestas.

Más allá de los detalles por corregir y de las dificultades propias de un primer día, la sensación es positiva. Rosario ya está viviendo sus Juegos Suramericanos y, desde este lado, queda mucho por contar.

Hasta mañana.

La Nueva. está presente para cubrir las alternativas de los XIII Juegos Suramericanos desde el lugar de los hechos.

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Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior (Rosario, Argentina)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)