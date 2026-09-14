Liga de Dorrego: el líder Monte ganó con lo justo y hubo goleadas al por mayor

Cada vez queda menos para la recta final de la temporada y Atlético Monte Hermoso está a un paso del 1. El líder venció en casa a Porteño de Saldungaray 2 a 1 y mantuvo la ventaja sobre el escolta SUPA, tras jugarse la 25ª fecha --décima de la segunda rueda-- del torneo oficial "70ª Aniversario del Club Villa Rosa".

La jornada se destacó por la cantidad de goleadas, entre ellas la de SUPA, Suteryh, Ferroviario, Progreso y Alumni. Y el batacazo de Almaceneros ante Independiente de Dorrego.

Resultados

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--Divisorio 0, Club de Pelota 0.

--SUPA 5 (Yago Sabanés, Marcelo Erbín (foto), Lucas Biondo --2-- y Boris Herrera), Esperanza MH 1 (Elías Báez).

--Suteryh 6 (Emanuel Benitez --2--, Juan Martínez Pianetti, Juan Acosta, Ariel Mardones y Tiziano González), Villa Rosa 0.

--San Martín CD 0, Alumni CP 4 (Matias Ortelli, Gustavo Orellano, Aquiles Heim y Benjamín Bertelly).

--Atlético Ventana 0, Ferroviario 9 (Sergio Lindner --4-- (foto), Nicolás Palacios, Gastón Cansina, Matias Sonzini --en contra-- y Gonzalo Rupell --2--).

--Independiente CP 0, Progreso de El Perdido 8 (Bruno Gaitán --2--, Gonzalo De Prada, Edgar Scalco --2, ambos de penal--, Emiliano Herrera e Isaias Castaño --2--),

--Atlético Monte Hermoso 2 (Agustín Rojas y Franco Ortiz), Porteño 1 (Juan Enrique Gutiérrez, de penal).

--Almaceneros CP 2 (Carlos Navarro y Luis Caro Serventi, de penal), Independiente CD 1 (Nicolás La Petra).

Posiciones

1º) Atlético Monte Hermoso, 72 puntos; 2º) SUPA, 61; 3º) Ferroviario, 60; 4º) Suteryh, 56; 5º) Independiente CD y Porteño, 45; 7º) Progreso y Atlético Ventana, 33; 9º) Alumni, 32; 10º) Villa Rosa, 29; 11º) Almaceneros, 27; 12º) San Martín, 24; 13º) Independiente CP, 22; 14º) Esperanza MH, 13; 15º) Divisorio, 10 y 16º) Club de Pelota, 6.

Goleadores: Matías Martin (Atlético MH) y Yago Sabanés (SUPA), 31 goles cada uno.