Liga de Villarino: Agrario sigue mandando en Algarrobo
Se quedó con el clásico al vencer como visitante a Juventud Unida 2 a 0. Además, amplió la ventaja en la cima. Goleó Social Ascasubi y hubo varios empates.
Juventud Agraria sigue dominando el clásico de Algarrobo. Esta vez, sacó pecho en la casa de su acérrimo rival Juventud Unida y lo venció 2 a 0, para sacar más ventaja en la cima del torneo Clausura que organiza la Asociación de Fútbol de Villarino.
Agustín Lezcano y Octavio Bilbao --quien llegó a los 100 goles con la camiseta de Agrario-- marcaron los tantos del puntero.
La fecha estuvo marcada por los empates y la goleada de Social Ascasubi --ganador del Apertura-- ante Barrio Africa por 10 a 0.
Resultados
La tabla
Lo que viene (9ª fecha)