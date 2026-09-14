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Liga de Villarino: Agrario sigue mandando en Algarrobo

Se quedó con el clásico al vencer como visitante a Juventud Unida 2 a 0. Además, amplió la ventaja en la cima. Goleó Social Ascasubi y hubo varios empates.

Fotos: gentileza Pedro Stefanazzi (Pasión Deportiva).

Juventud Agraria sigue dominando el clásico de Algarrobo. Esta vez, sacó pecho en la casa de su acérrimo rival Juventud Unida y lo venció 2 a 0, para sacar más ventaja en la cima del torneo Clausura que organiza la Asociación de Fútbol de Villarino.

Agustín Lezcano y Octavio Bilbao --quien llegó a los 100 goles con la camiseta de Agrario-- marcaron los tantos del puntero.

La fecha estuvo marcada por los empates y la goleada de Social Ascasubi --ganador del Apertura-- ante Barrio Africa por 10 a 0.

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