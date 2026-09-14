Se define el Nonagonal: qué les queda y qué tiene que pasar para que Olimpo y Villa Mitre avancen

Olimpo y Villa Mitre ya saben qué resultados necesitan para clasificar a los playoffs en busca del primer ascenso del Torneo Federal A hacia la Primera Nacional, tras disputarse ayer la octava y anteúltima fecha del Nonagonal Campeonato.

Ambos equipos llegarán con chances a la jornada de cierre, aunque con distintas posibilidades de ocupar uno de los 4 lugares de la zona para los cuartos de final (los otros 5 restantes jugarán la Reválida).

Pasando en limpio, Olimpo visitará al líder Alvarado en Mar del Plata y puede sacar su boleto con cualquiera de los tres resultados.

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Si gana, el aurinegro estará en la siguiente fase.

En caso de empatar, avanzará entre los 4 en caso de que se den al menos uno de estos resultados: Cipolletti no gana ante Juventud Antoniana en Salta y/o Kimberley no triunfa en su visita a Villa Mitre en Bahía.

Si pierde, el elenco dirigido por Carlos Mungo debe esperar al menos una de estas variantes: que pierda Cipolletti, que Villa Mitre y Kimberley igualan y/o que el tricolor le gane al Dragón por la misma o peor diferencia por la que pierda Olimpo.

Además, el auriengro ya aseguró su lugar en la próxima edición de la Copa Argentina, a la que clasificarán los primeros 5 de cada nonagonal.

Mientras que Villa Mitre tiene menos margen de error, ya que está obligado a vencer a Kimberley en El Fortín y también depende de otros resultados.

Para avanzar, debe ganar y que pierda Cipolletti o ganar y que Olimpo caiga y quede con peor diferencia de gol o menor cantidad de goles hechos que el tricolor.

*El resto

Los otros partidos del grupo serán:

Huracán Las Heras vs. Atenas de Río Cuarto

Juventud Antoniana de Salta vs. Cipolletti

Libre tendrá Argentino de Monte Maíz.

*La tablas

-Zona B: 1°) Alvarado, 14 puntos; 2°)Atenas de Río Cuarto, 13; 3°) Olimpo, 12; 4°) Cipolletti, 12; 5°) Argentino de Monte Maíz, 11; 6°) Kimberley, 10; 7°) Villa Mitre, 9; 8°) Huracán Las Heras, 4 y 9°) Juventud Antoniana, 2.

-Zona A: San Martín de Formosa, 16 puntos; 2°) Gimnasia de Chivilcoy, 14; 3°) Sol de América de Formosa, 13; 4°) Douglas Haig, 11; 5°) 9 de Julio de Rafaela, 10; 6°) Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, 10; 7°) Sarmiento de La Banda, 5; 8°) Sportivo Belgrano, 5 y 9°) Mitre de Posadas, 4.

En caso de que dos equipos estén igualados en puntos, los criterios de desempate son: diferencia de gol, goles a favor o puntos en la tabla y sumatoria de puntos en la Tabla General de la etapa anterior.

*Cómo sigue

La tercera fase del Torneo Federal A serán los playoffs (cuartos de final) conducentes al primer ascenso hacia la Primera Nacional y la disputarán los 4 mejores elencos de cada Nonagonal.

Allí se medirán a eliminación directa a doble partido, cruzando 1° vs 4° y 2° vs 3° de ambas zonas.

Las llaves se definirán siempre en la cancha del equipo mejor ubicado, que también tendrán ventaja en caso de que la serie quede igualada en puntos y goles.

Los otros 5 equipos de cada Nonagonal seguirán su camino por la Reválida, que será conducente al segundo ascenso y a la que se irán sumando los equipos eliminados de la zona campeonato.