Equipos bahienses que hicieron historia: reconocimientos en el Concejo Deliberante

"El Negro" De Lizaso ataca a la defensa yugoslava en la noche del 3 de julio de 1971. Foto: Archivo La Nueva.

En el Concejo Deliberante serán reconocidos este lunes, desde las 11.30, el equipo de básquetbol masculino de la selección de Bahía que derrotó al entonces campeón mundial Yugoslavia (1971) y el equipo de básquetbol femenino de 9 de Julio que ascendió a la Liga Nacional.

El acto tendrá lugar en el recinto sesiones del cuerpo deliberativo, en Sarmiento y Estomba.

Se trata de dos iniciativas, la primera elaborada por la concejal Fabiana Úngaro y la segunda por el edil Mauro Reyes.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

A los y las protagonistas y/o a sus familiares, se les entregará, bajo la presidencia del cuerpo en Gisela Caputo, el reconocimiento "Ciudad de Bahía Blanca".

Será una ceremonia a la que también fueron invitados familliares y amigos de los deportistas que serán destacados y en la que se exhibirá un video de la gesta bahiense del '71, cuando Bahía derrotó al combinado yugoslavo 78-75 en la inauguración del estadio Norberto Tomás.

También participarán de los reconocimientos autoridades de la Asociación Bahiense, presidida por Guillermo Barco, y el presidente del club Olimpo, Alfredo Dagna.