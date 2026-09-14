Hamilton confesó que tuvo “suerte de llegar” tras quedarse sin frenos en el GP de España de F1

El Gran Premio de España, decimocuarta fecha del campeonato donde se estrenó el circuito Madring, no fue una jornada más para varios pilotos. Mientras algunos, como Franco Colapinto, terminaron satisfechos con su desempeño, otros no tuvieron el día deseado y debieron sortear su “suerte”. Entre ellos, Lewis Hamilton, el heptacampeón, que debió abandonar con su Ferrari para evitar un problema mayor durante la competencia.

El británico debió retirar su monoplaza de manera temprana por problemas en los frenos después de haber disputado con Max Verstappen la tercera posición durante las primeras dos vueltas, en el trazado madrileño.

“Fue realmente inesperado. Estaba frenando para la curva cinco en la primera vuelta y el coche se detenía con normalidad. Y entonces el pedal dio un paso, y acabé aumentando muchísima velocidad a la curva porque no frenó igual de bien. Y luego volvió a estar bien en la siguiente curva, y pensé que estaríamos bien”, señaló.

“Y entonces, de repente, el pedal se fue completamente hasta el fondo, así que tuve suerte de llegar”, agregó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Y si bien Hamilton decidió probar suerte y ver si podía continuar la carrera pese a este inconveniente técnico, sus ingenieros y la dirección de la escudería del Cavallino Rampante decidieron sacarlo de la pista. Es que los sitios de frenada no le daban buenas respuestas y un roce en uno de los muros del nuevo circuito de 5,4 km, debutante en el calendario de la F1, no les dio garantías de que terminara ileso.

Desde la cúpula del box de Ferrari, quien salió a dar explicaciones como jefe del equipo italiano fue Fred Vasseur: “Intentamos arreglarlo desde el muro de boxes y luego volvió a ocurrir un par de curvas después. Seguir en pista no tenía sentido en una carrera loca. No queríamos correr ningún riesgo”.

En cuanto a su compañero de equipo, Charles Leclerc, el monegasco terminó cuarto, tras haber perdido la posición de privilegio durante varias vueltas, pero debió relegar esa posibilidad porque tuvo que ingresar a boxes para cambiar neumáticos.